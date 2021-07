Utrecht loopt miljoenen overheidsgeld mis voor aanpak Overvecht

De gemeente Utrecht krijgt voorlopig geen overheidsgeld voor de aanpak van de wijk Overvecht. De gemeente deed samen met Mitros, Bo-Ex, Portaal en de provincie een aanvraag voor 25,5 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds, maar die aanvraag is niet gehonoreerd.

Het kabinet investeert met het Volkshuisvestingsfonds 450 miljoen euro in de herstructurering van de slechtste woningen in de meest kwetsbare gebieden van Nederland. Het geld kan gebruikt worden voor renovatie en verduurzaming, sloop en nieuwbouw en transformatie van gebouwen naar woningen. Volgens het kabinet moeten daarmee stappen gezet worden op het gebied van woonkwaliteit, leefbaarheid en verduurzaming.

Utrecht wilde het geld uit het fonds gebruiken voor onder meer een subsidieregeling voor de renovatie en isolatie van VvE-complexen en enkele woonhuizen in Overvecht Noord, een nieuwbouwproject in Overvecht Centrum en transformatie van garages die deel uitmaken van wooncomplexen naar woningen.

Aanvraag

De gemeente, woningbouwcorporaties en provincie deden daarvoor bij het Rijk een aanvraag voor 25,5 miljoen euro. Als de aanvraag volledig zou worden toegekend, was er voor de plannen nog 10,9 miljoen euro financiering nodig. Wat de afwijzing van het Rijk betekent voor de plannen, is onduidelijk.

De aanvraag voor Overvecht werd door de toetsingscommissie ‘als voldoende beoordeeld’, maar is om budgettaire redenen afgewezen. In totaal zijn er bij het Rijk 48 aanvragen gedaan voor 75 deelplannen. Dertig aanvragen zijn als voldoende beoordeeld, maar er was slechts budget om twintig aanvragen met 32 deelplannen te honoreren. De aanvraag voor Overvecht hoorde niet bij de top 20 en eindigt op de 21e plek.

Toekomst

De gemeente verwachtte dat de aanvraag bij het fonds kansrijk zou zijn, ‘omdat de problematiek in Overvecht aansluit bij de doelen van de regeling’. Overvecht is ook een van de zestien wijken die landelijk prioriteit heeft op het gebied van vernieuwing, liet het college destijds weten. Wel wees het college er ten tijde van de aanvraag al op dat er meer aanvragen zouden zijn dan er budget beschikbaar was.

Het college heeft laten weten in de toekomst opnieuw aanvragen voor rijksbijdragen te doen ‘en daarbij de ervaring die we nu hebben opgedaan’ mee te nemen.