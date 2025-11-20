Utrecht maakt aanvraag ontheffing nul-emissiezone eenvoudiger

Het wordt voor ondernemers makkelijker om een ontheffing aan te vragen voor de nul-emissiezone in Utrecht. Het kabinet, gemeenten en sectororganisaties hebben nieuwe afspraken gemaakt om de overgang naar emissieloos vracht- en bestelvervoer te versoepelen. De aanpassingen zijn vastgelegd in een landelijke beleidsregel.

De nul-emissiezone voor vracht- en bedrijfsvoertuigen in Utrecht is op 1 januari 2025 ingegaan en moet de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. Voor specifieke gevallen kunnen ondernemers ontheffing krijgen. Omdat het beleid landelijk wordt gehanteerd, worden aanvragen afgehandeld via het Centraal Loket van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Vier belangrijke wijzigingen

Op basis van nieuwe inzichten en overleg met het Rijk, gemeenten en vertegenwoordigers uit de sector is het ontheffingenbeleid aangepast. De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat ondernemers makkelijker kunnen overstappen naar emissievrij vervoer én eenvoudiger een ontheffing kunnen aanvragen. Er zijn vier belangrijke aanpassingen doorgevoerd.

Ontheffing bij netcongestie en voor dierenambulances

Zo komt er een nieuwe ontheffing voor bedrijven die nog niet elektrisch kunnen rijden doordat er onvoldoende laadcapaciteit beschikbaar is op hun locatie. De ontheffing geldt landelijk en blijft van kracht totdat een verzwaarde netaansluiting is gerealiseerd.

Voertuigen die worden ingezet voor spoedeisend of levensbedreigend diervervoer komen voortaan ook in aanmerking voor ontheffing. Deze voertuigen vielen eerder buiten de bestaande regelingen, terwijl dit ‘maatschappelijk onwenselijk’ was, zegt het Utrechtse college.

Langere ontheffingsduur en bedrijfseconomische omstandigheden

Voor nieuwe voertuigen waarvoor nog geen emissieloze versie beschikbaar is, wordt de ontheffingsduur verlengd naar tien jaar voor bedrijfsauto’s en dertien jaar voor vrachtauto’s. “Dit biedt ondernemers meer zekerheid en sluit aan bij gangbare afschrijvingstermijnen”, aldus het college.

Ook de ontheffing vanwege bedrijfseconomische omstandigheden wordt landelijk geharmoniseerd. Voorheen gold deze alleen in gemeenten waar de aanvraag was gedaan. De vernieuwde landelijke beleidsregel treedt op 1 januari 2026 in werking.

Nieuwe verkeersborden voor duidelijkheid

De ministerraad heeft recent ingestemd met nieuwe, uniforme verkeersborden voor milieuzones en nul-emissiezones. Deze wijziging – net als de aangepaste beleidsregel – gaat op 1 januari 2026 in. In Utrecht worden de huidige borden daarom vervangen.

Volgens het college zorgen de nieuwe borden voor meer duidelijkheid en verminderen zij het aantal verschillende verkeersborden. Rondom de invoering komt er in alle gemeenten met een nul-emissiezone een waarschuwingsperiode van twee maanden waarin nog niet wordt beboet, zodat weggebruikers kunnen wennen aan de nieuwe bebording.