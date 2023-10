Utrecht maakt regels voor winkeliers met reclameborden, kledingrekken en bakken op straat

De gemeente Utrecht heeft regels gemaakt voor uitstallingen van ondernemers in de binnenstad. Een uitstalling is bijvoorbeeld een reclamebord, kledingrek of bak met producten. Op dit moment zijn zulke uitstallingen verboden, maar dit wordt veelvuldig gedoogd.

Vanaf 1 april 2024 mogen ondernemers 1 uitstalling neerzetten. De uitstalling moet direct tegen de gevel staan en mag maximaal 1,8 meter hoog, 1 meter breed en 0,50 meter diep zijn. Daarnaast mag er nog een bankje of stoel en een bloembak tegen de gevel staan. In het voetgangersgebied moet altijd 4 meter loopruimte overblijven

Volgens de huidige regels is het verboden om een uitstalling te plaatsen in de binnenstad. Veel ondernemers kennen dit verbod niet, omdat de gemeente alleen handhaaft bij gevaarlijke situaties en andere uitstallingen dus gedoogd. Dit zorgt volgens de gemeente voor veel uitstallingen in de binnenstad en op een aantal plekken voor een te krappe ruimte voor voetgangers.

Reactie wethouder

Volgens wethouder Susanne Schilderman (Economische zaken en Openbare Ruimte) zorgen de nieuwe regels voor een binnenstad die levendig én voor iedereen goed bereikbaar is: “Onze binnenstad is een populaire plek. Jaarlijks trekt de binnenstad veel bezoekers uit binnen- en buitenland en het wordt steeds drukker. Dat is natuurlijk gezellig, maar we moeten ook zorgen voor genoeg ruimte voor voetgangers. Met de nieuwe regels kan iedereen blijven genieten van alle winkels en horeca, en van de mooie gebouwen, straten en steegjes.”