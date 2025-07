Utrecht maakt subsidieregeling diversiteit en inclusie toegankelijker na kritiek op eerste ronde

De gemeente Utrecht opent vandaag de tweede ronde van de subsidieregeling Diversiteit & Inclusie. Er is opnieuw 500.000 euro beschikbaar voor initiatieven die in het komende jaar bijdragen aan een inclusieve stad. De regeling is toegankelijker gemaakt, nadat bleek dat sommige voorwaarden en beoordelingscriteria in de eerste ronde te ingewikkeld of te vaag waren.

De verbetering komt voort uit gesprekken met aanvragers van vorig jaar. Daaruit bleek dat sommige beoordelingscriteria te complex of te breed geformuleerd waren, waardoor aanvragers niet goed wisten waar ze op werden beoordeeld. Naar die feedback is geluisterd. Met de aanpassingen verwacht de gemeente dat ieder goed idee een eerlijke kans krijgt.

“De kracht van een inclusieve stad zit in de mensen zelf. Daarom maken we daar in Utrecht met deze subsidie ruimte voor. Toch zagen we bij de vorige regeling dat vooral nieuwe of individuele aanvragers vastliepen. Terwijl het ook hún ideeën zijn die onze stad nodig heeft. Daarom hebben we de regeling aangepast: duidelijker en eenvoudiger, zodat alle Utrechters de ruimte krijgen om een kansrijke aanvraag te doen”, zegt wethouder Linda Voortman (Diversiteit & Inclusie) over de aangepaste regeling.

Wat is er veranderd?

De gemeente heeft in de tweede aanvraagronde de eis dat aanvragers al ervaring moesten hebben met vergelijkbare activiteiten geschrapt. Ook zijn een aantal brede criteria opgesplitst, zodat het per onderdeel duidelijker is wat er gevraagd wordt. Daarnaast organiseert de gemeente in juli en augustus digitale informatiemomenten. Daar kunnen geïnteresseerden hun vragen stellen of hulp krijgen bij hun aanvraag. Meer informatie over de sessies is te vinden op de website.

Aanvragen tot oktober

De tweede aanvraagronde van de subsidieregeling diversiteit & inclusie loopt tot 1 oktober. De subsidieregeling staat open voor alle Utrechters: van individuele inwoners tot organisaties en initiatieven. Het beschikbare subsidiebudget is jaarlijks 500.000 euro. Aanvragers kunnen subsidie aanvragen voor één of twee jaar, afhankelijk van hun initiatief.

Resultaten na eerste ronde

In de eerste ronde waarvoor ook 500.000 euro beschikbaar was, kwamen in 2024 volgens de gemeente 63 aanvragen binnen voor een totaalbedrag van 2,7 miljoen euro. DUIC sprak eerder dit jaar een aantal van deze organisaties en vroeg waar ze het subsidiegeld voor gebruiken.