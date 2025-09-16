Utrecht maakt woningdelen aantrekkelijker voor mensen met bijstandsuitkering

De gemeente Utrecht wil woningdelen onder mensen met een bijstandsuitkering aantrekkelijker maken door drempels weg te nemen. Daarom worden zij vanaf nu niet meer ingekort op hun uitkering, maar houdt deze groep juist een financieel extraatje over als zij (tijdelijk) een kostganger of onderhuurder in huis nemen.

Woningdelers met een bijstandsuitkering mogen vanaf augustus 2025 maandelijkse inkomsten uit onderverhuur en kostgeld tot een bedrag van vijfhonderd euro als extra inkomen behouden. Deze extra kosten werden voorheen in mindering gebracht op de bijstandsuitkering. De gemeente wil hiermee de mogelijkheden verruimen voor (tijdelijke) huisvesting aan mensen die geen woning hebben of die in die situatie dreigen te komen.

Dennis de Vries, wethouder Wonen, verwacht dat hiermee een aanzienlijk aantal mensen geholpen kan worden dat momenteel geen dak boven hun hoofd heeft. “Net als in de rest van Nederland, is de woningnood in Utrecht hoog. Daarom kijken we ook hoe we de bestaande woningen beter kunnen gebruiken”.

De Vries geeft aan dat het korten van uitkeringen bij onderverhuur een duidelijk voorbeeld is van hoe wet- en regelgeving praktische oplossingen belemmert. “Zo lossen we de woningnood natuurlijk niet op. Ik ben heel blij dat Utrecht het voor elkaar heeft gekregen om deze drempel te verlagen.”