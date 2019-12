Utrecht maakt zich op voor oud en nieuw 2019-2020

Utrecht maakt zich op voor oud en nieuw 2019. Geheel volgens traditie staan er flinke rijen bij de vuurwerkverkooppunten om het nieuwe jaar feestelijk in te kunnen luiden met honderdduizendklappers of sierpotten. Ondertussen neemt de gemeente maatregelen om vuurwerkvandalisme te voorkomen en hoopt de politie een rustige oudejaarsnacht te beleven.

Er zijn de afgelopen dagen al regelmatig knallen te horen maar het afsteken van vuurwerk is nog niet toegestaan. De verkoop is sinds 28 december begonnen maar de vuurpijlen mogen pas vanaf 31 december 18.00 uur de lucht in. Om 02.00 uur moet het afsteken weer afgelopen zijn.

Vuurwerkvrij

In Utrecht zijn er ook vuurwerkvrije zones. In deze gebieden mag er nooit vuurwerk afgestoken worden, ook niet tijdens de officiële afsteektijden. Het gaat daarbij om parken, dierenverblijven en natuurgebieden.

Naast de formele vuurwerkvrije gebieden kunnen bewoners ook gezamenlijk hun straat aanmerken als vuurwerkvrij. De gemeente heeft daar speciale posters voor gemaakt en deze kunnen gratis afgehaald worden. Daarbij wordt wel gezegd dat de politie en gemeente niet handhavend optreden.

Auto’s

Elk jaar zijn er ook misstanden met oud en nieuw; auto’s gaan in vlammen op en hulpdiensten worden belaagd tijdens hun werk. De gemeente sluit ook heel veel prullenbakken af om vandalisme te voorkomen.

Ook roept de overheid op om geen afval of ander brandbaar materiaal buiten te laten liggen. Vorig jaar werden er 14 personen gearresteerd in Utrecht, dat waren er een stuk minder dan de 23 tijdens 2017-2018. De brandweer rukte 175 keer uit.

Opruimen

Op 1 januari om 12.00 uur is het weer tijd voor die andere traditie: gezamenlijk de straat schoonvegen. Het zogenoemde Nieuwjaarsvegen is een initiatief waarbij buurtbewoners samen de vuurwerkresten opruimen.

