Utrecht Marathon vanwege coronaperikelen verplaatst naar herfst 2022 of lente 2023

De Utrecht Marathon wordt verplaatst naar de herfst van dit jaar of het voorjaar van 2023. De organisatie laat weten dat de voorbereiding van de geplande editie van 3 april onder meer door corona zoveel vertraging, tegenslag en onzekerheid kende dat het evenement van de kalender is gehaald.

“Vooropgesteld: wij kijken enorm uit naar het weer mogen organiseren van sportevenementen. Het besluit de Utrecht Marathon nog even uit te stellen hebben we dan ook met pijn in het hart genomen. Vooral omdat er nu mogelijk versoepelingen worden aangekondigd”, zegt Remco Barbier, CEO van organisator Golazo Nederland.

“Tegelijkertijd is het gezien alle hindernissen op ons pad onvermijdelijk. Het is voor alle betrokkenen – de deelnemers in de eerste plaats – een grote teleurstelling. Ook omdat andere hardloopevenementen in dezelfde periode mogelijk wel doorgaan. We willen iedereen in elk geval in een vroegtijdig stadium duidelijkheid geven.”

Hard geraakt

Barbier zegt dat Golazo net als de rest van de evenementensector hard is geraakt door de coronapandemie. “In ons bedrijf is veel ervaring verloren gegaan. Wij hebben daar zo goed als mogelijk op proberen te anticiperen, maar net als andere bedrijven merken wij dat in onze branche de arbeidsmarkt krap is.”

Volgens Barbier is de voorbereidingstijd voor het huidige team ‘voor een complex evenement als de Utrecht Marathon te kort voor een volwaardige editie in het voorjaar’. Met de gemeente en andere betrokken partijen wordt nu gekeken of de marathon in het najaar plaats kan vinden. Als dat niet mogelijk blijkt, wordt het evenement verplaatst naar april 2023.

Startbewijzen

De Utrecht Marathon kent verschillende afstanden, namelijk de marathon (42,195 kilometer), een halve marathon (21,1 kilometer) en een kwart marathon (10,55 kilometer). Verder zijn er de KWF Mini Marathon (1,5 kilometer) en Businessruns van 21,1 en 10,55 kilometer.

De startbewijzen voor de Utrecht Marathon blijven geldig en deelnemers kunnen zich ook gratis inschrijven voor de Singelloop Utrecht, die op 2 oktober 2022 op de planning staat.

