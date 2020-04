Utrecht Marketing vertelt verhalen over de stad in oorlogstijd

In het teken van 75 jaar bevrijding heeft Utrecht Marketing twee producties gemaakt over de stad in oorlogstijd. Zo wordt stilgestaan bij zes Utrechtse locaties die tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol speelden en is er een verhaal gemaakt over de Domtoren in de oorlogsjaren.

Stadsgids Jitte Roosendaal vertelt tijdens de zesdelige online stadswandeling Vreugde, verdriet en verwarring onder meer over Paushuize, het Centraal Israëlitisch Weeshuis aan de Nieuwegracht en het Maliebaanstation, het tegenwoordige Spoorwegmuseum, waarvandaan de Utrechtse Joden werden gedeporteerd.

Roosendaal vertelt onder andere dat er tussen 5 en 7 mei 1945 in Utrecht verwarring was of de stad al was bevrijd. “Enerzijds waren er de Duitsers die door hadden dat het voor hun over was, anderzijds waren de geallieerden nog niet gearriveerd. In dat machtsvacuüm […] sprongen de leden van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS).”

Verwarring

Op 7 mei reden de geallieerden de stad binnen en vanaf dat moment was Utrecht bevrijd. “Dat teken werd gegeven door de Domtoren. Want daar wapperde om even na 11.00 uur het rood-wit-blauw en vanaf 11.30 uur luidden de klokken. Het luiden van de klokken was het sein voor de Utrechters dat de stad bevrijd was.”

Op 7 mei vond er bij het Wilhelminapark nog een schietpartij plaats tussen Duitse troepen en leden van de BS. Daarbij vonden tien Nederlandse eenheden de dood.

Domtoren

Naast de zes video’s heeft Utrecht Marketing een productie over de Dom gepubliceerd genaamd De Domtoren in oorlogstijd. Het is een combinatie van tekst, archiefmateriaal en nieuwe video-opnames en laat zien dat het icoon van de stad regelmatig fungeerde als decor tijdens parades en bijeenkomsten van de bezetter en de NSB en dat de toren tegelijkertijd een bewaarplaats was voor belangrijke (kunst)stukken.

Beide producties zijn te vinden op de website van 75 jaar bevrijding in Utrecht.