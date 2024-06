Utrecht moet 1.000 extra elektriciteitshuisjes plaatsen

Er moeten zo’n 1.000 extra elektriciteitshuisjes geplaatst worden in Utrecht om de stroomvoorziening in de stad op peil te houden. Om die huisjes allemaal aan te sluiten moet er ook nog eens honderden kilometers aan kabel worden gelegd.

Ondertussen mag het bekend zijn, het elektriciteitsnetwerk staat onder druk. Het gaat dan vaak over het hoogspanningsnet, maar ook het netwerk voor laagspanningsniveau moet uitgebreid worden. In de gemeente Utrecht moeten er daarom de komende 15 jaar 1.000 extra elektriciteitshuisjes geplaatst worden, met honderden kilometers kabel. Stedin plaatst de huisjes.

De gemeente gebruikt een stappenplan om de locaties te vinden. Het liefst worden de huisjes uit het zicht, of zelfs in gebouwen geplaatst. “Lukt dit niet, dan kijken we eerst naar verharde plekken zoals parkeerplaatsen. Groen is de laatste optie. Soms zal er echter wel een parkeerplaats of een stukje groen moeten wijken voor de elektriciteitshuisjes. Ook kunnen we helaas niet altijd voorkomen dat omwonenden erop uitkijken.”

Buurtbewoners kunnen niet meedenken over de locaties van de 1.000 elektriciteitshuisjes. Daar is volgens de gemeente geen mogelijkheid toe, vanwege de ‘beperkte speelruimte’ en snelheid waarmee het moet gebeuren. Er gaat wel onderzocht worden of eventueel budget voor kunst in de openbare ruimte gebruikt kan worden om de elektriciteitshuisjes te verfraaien.