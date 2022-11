‘Utrecht moet in actie komen tegen bedrijven die ongewenst reclame in brievenbus gooien’

Bedrijven gebruiken bepaalde tactieken om reclame in een brievenbus zonder ja-ja-sticker te gooien. Ook zouden de stickers in sommige gevallen simpelweg worden genegeerd. De Utrechtse fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks willen hier nu iets aan doen.

Sinds 1 januari 2020 kunnen Utrechters een ja-ja-sticker op hun brievenbus plakken. Bewoners moeten daarmee, in tegenstelling tot vroeger, actief aangegeven dat ze reclamefolders en huis-aan-huiskranten willen ontvangen.

De maatregel is verzonnen om het afval te verminderen en dat lijkt ook te werken. In maart 2021 werd namelijk bekend dat Utrechters sinds de invoering van de ja-ja-sticker gemiddeld 4,2 kilo papier per jaar minder weggooien.

Omzeilen

“Toch krijgen huishoudens nog altijd ongewenste reclame in huis, doordat bedrijven en de sticker negeren, of omzeilen”, stellen GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Zo zet bijvoorbeeld de maaltijdbezorger Uber Eats ‘aan de bewoners van’ met daarbij een adres op de folders. Hiermee probeert het bedrijf de regels te omzeilen.

De gemeente Rotterdam legde echter een dwangsom op aan het bedrijf en de Raad van State besloot op 26 oktober van dit jaar dat dat terecht was. Uber Eats omzeilt ook in Utrecht de regels.

Actie

“Wat onze fracties betreft schept dit een precedent om ook in Utrecht in actie te komen drukwerkverspreiders die de ja-ja-sticker omzeilen, maar ook tegen hen die de sticker gewoon negeren.” De partijen willen er via schriftelijke vragen onder meer achter komen hoeveel meldingen er sinds de invoering van de ja-ja-sticker in Utrecht zijn gemaakt over ongewenst drukwerk.

Ook vragen de fracties of de gemeente contact zoekt met bedrijven die de regels omzeilen of negeren, en ook of het in Utrecht, net als in Rotterdam, kan helpen dwangsommen op te leggen. “Zijn er ook bedrijven die zodanig stelselmatig de jaja-sticker negeren of omzeilen dat het opleggen van een dwangsom kan helpen om die bedrijven te laten stoppen met ongewenst verspreiden van drukwerk?”

