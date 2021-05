Utrecht moet toch een groot deel van het gasleidingnetwerk in Overvecht-Noord vervangen

Weer heeft Utrecht een tegenvaller te verwerken bij het aardgasvrij maken van Overvecht-Noord. De gasleidingen in het gebied moeten namelijk op de valreep nog een keer vervangen worden. Een groot deel van het huidige netwerk zou het niet redden tot 2030, het moment dat de wijk aardgasvrij moet zijn.

Het is al langer de ambitie om van Overvecht-Noord in 2030 een aardgasvrije wijk te maken. Van de circa 8.000 woningen in het gebied hebben ongeveer 4.400 huizen een gasaansluiting die alleen gebruikt wordt bij het koken.

Toen eind 2019 bekend werd dat kilometers aan gasleidingen voor 2024 vervangen moeten worden, wilde de gemeente Utrecht voorkomen dat er geïnvesteerd zou worden in een leidingnet dat in 2030 overbodig zou zijn.

Regels

Er werd een aantal maatregelen verzonnen waarmee bewoners die het gas alleen gebruiken om te koken verleid zouden worden vroegtijdig van het gas af te stappen. Zo zou de overstap op elektrisch koken worden aangemoedigd, zonder extra kosten. Nu blijkt wet- en regelgeving in de weg te zitten.

Netbeheerder Stedin start dit voorjaar met het vervangen van de gasleidingen waar dit het meest nodig is. In 2023 is het laatste deel van het gasnet aan de beurt.

“Als er op tijd perspectief komt op de gevraagde aanpassingen in regelgeving, en die aanpassingen zorgen voor een haalbaar kostenplaatje, kunnen de woningen in dat deel van de wijk mogelijk wél overstappen op elektrisch koken”, aldus de gemeente Utrecht.