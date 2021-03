Utrecht neemt juridische stappen tegen ‘de dure’ verhuurder in Merwedekanaalzone

De gemeente Utrecht gaat juridische stappen ondernemen tegen KondorWessels Projecten (KWP), omdat het bedrijf de huurprijzen van de woningen aan de Wilhelminawerf in de Merwedekanaalzone niet wil verlagen. Gesprekken tussen de partijen zijn op niks uitgelopen.

Hoe zit deze zaak ook alweer in elkaar? Ontwikkelaar KondorWessels Projecten is bezig met een nieuwbouwproject in de Merwedekanaalzone. Het project met vier appartementsgebouwen met 167 woningen heeft de naam Wilhelminawerf gekregen.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Over de hoogte van de huurprijzen zouden afspraken zijn gemaakt tussen de gemeente en KWP. Maar, volgens de gemeente houdt de ontwikkelaar zich nu niet aan deze afspraken. KondorWessels zegt dat er helemaal geen harde afspraken zijn gemaakt.

De ontwikkelaar stuurde in 2016 wel een document naar de gemeente met daarin huurprijzen, maar dat was slechts informerend en zou geen bindend karakter hebben. Daarom zou het niet erg zijn dat de huurprijzen nu hoger liggen.

Gesprekken

Maar hier is de gemeente het absoluut niet mee een, de wethouder liet weten onaangenaam verrast te zijn. De gemeente Utrecht, KWP en het moederbedrijf Volker Wessels zijn er de afgelopen maanden niet uitgekomen. Gesprekken hebben nergens toe geleid.

Ondertussen zijn ook nog meer woningprijzen van het project bekend geworden, en die liggen ook ruim boven de eerdere genoemde bedragen. De gemeente laat daarom weten juridische stappen te gaan nemen tegen het bedrijf.