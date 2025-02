Utrecht neemt maatregelen om het leven van duiven aangenamer te maken, maar is het genoeg?

De gemeente Utrecht neemt een aantal maatregelen waardoor de duiven in de stad mogelijk een iets aangenamer leven krijgen. Zo worden kooplieden op de markt gewezen op alternatieven voor plastic elastiekjes, is aan de Dierenambulance en Vogelopvang gevraagd of zij extra middelen nodig hebben om gewonde duiven te helpen en wordt de internetpagina aangevuld met informatie over de vogels. Hiermee komt de gemeente iets tegemoet aan een oproep van de Partij voor de Dieren.

In december 2024 diende de lokale fractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen in. Het leven van een stadsduif in Utrecht zou zwaar zijn. Veel stadsduiven lijden onder meer door stringfoot (touwvoet), gezondheidsproblemen […], zwerfafval, verkeer en geweld door mensen”, aldus de partij. De fractie riep het college daarom op een aantal maatregelen te nemen.

In een reactie daarop zegt de gemeente zich in bredere zin in te zetten om de stad leefbaar te maken voor alle dieren. “De gemeente doodt geen duiven. Incidenteel halen we een nest weg, wanneer deze op een plek zit die niet geschikt is voor duiven.” Zo is vorig jaar een nest weggehaald dat in het plafond van een sportzaal was gebouwd.

Markt

Ook zegt de gemeente geen duiven te helpen, waarvan de poten verstrikt zijn geraakt in touwtjes. “We hebben een contract met de Dierenbescherming om dierenhulp te verlenen in Utrecht.” De gemeente gaat wel aan de Dierenambulance en de Vogelopvang vragen of zij meer middelen nodig hebben. “Zodra we antwoord hebben, gaan we kijken of het mogelijk is om deze knelpunten op te lossen.”

Wel gaan de marktmeesters de kooplieden aanspreken om te benadrukken dat touwtjes, die tijdens bijvoorbeeld de lapjesmarkt op de Breedstraat op de grond, vallen zo snel mogelijk op te ruimen. Op de bloemenmarkt worden de ondernemers gewezen op alternatieven voor elastiekjes, een product dat ook nog weleens om pootjes van duiven terechtkomt.

Netten

Ook wees de Partij voor de Dieren op de netten die bewoners voor hun balkon spannen. “Stadsduiven Hulp Nederland zegt dat deze netten heel gevaarlijk zijn, omdat ze bestaan uit een soort vislijn en niet strak genoeg gespannen zijn, waardoor duiven erin vast blijven zitten.” Het college zegt hierover in gesprek te gaan met woningbouwcorporaties, maar houdt daarbij wel een slag om de arm. “We verwachten echter niet dat het gebruik zal afnemen, aangezien de netten door de bewoners zelf worden opgehangen.”

De Partij voor de Dieren vroeg ook of het college bereid was positieve voorlicht te geven over de duif. “Door onder meer mythes te ontkrachten over ziekten en het voorkómen van stringfoot/het helpen van duiven met stringfoot.” Als antwoord daarop zegt het college de informatie over duiven toe te voegen op de internetpagina.

Duivenredteam

De Partij voor de Dieren vroeg tot slot om meer maatregelen. Zo werd gepleit voor de oprichting van een duivenredteam. Het college ziet dit echter niet als toegevoegde waarde op het werk van de Dierenambulance en Vogelopvang. Ook vroeg de partij om het gebruik van nylon netten voor kerstbomen te ontmoedigen, maar omdat er onvoldoende alternatieven zouden zijn wordt hier ook van afgezien.