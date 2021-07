Utrecht neemt maatregelen vanwege toenemend aantal coronabesmettingen

De gemeente Utrecht neemt maatregelen vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen. De GGD regio Utrecht registreert sinds vorige week weer een toename, voornamelijk onder jongeren.

De besmettingen zijn volgens de gemeente te herleiden naar informele feesten (waar geen testregime is) en vakanties, waaronder examenreizen. “We zien in Utrecht dat het overgrote deel van de horeca-ondernemers en studentenverenigingen het naleven en controleren van de maatregelen serieus neemt”, legt de gemeente uit.

Toch hebben verschillende studentenverenigingen te maken met besmettingen. Triton, Veritas en Unitas hebben in overleg met de GGD tijdelijk de deuren gesloten nadat de verenigingen, ondanks Testen voor Toegang, te maken kregen met coronabesmettingen.

Horeca

Besmettingen binnen horecagelegenheden komen tot nu toe incidenteel voor, meldt de gemeente. De verantwoordelijkheid voor het naleven van de maatregelen en procedures ligt volgens de gemeente primair bij de horeca-ondernemers. Wel is dinsdag na beraad tussen de gemeente Utrecht en de GGD besloten dat er extra actie wordt ondernomen.

De gemeente gaat onder meer de inzet van Toezicht en Handhaving op uitgaansavonden versterken. “We gaan af op excessen en treffen waar nodig passende maatregelen.” Die maatregelen beginnen bij waarschuwingen, maar er kunnen ook boetes worden uitgeschreven en een zaak kan worden gesloten als dat volgens de gemeente nodig is. Ook is er extra aandacht voor de wachtrijen voor uitgaansgelegenheden waar de anderhalve meter nog wel geldt.

Brief

Verder gaat de gemeente een brief sturen naar horeca en studenten. Daarin staat extra informatie over het coronaproof organiseren van activiteiten en evenementen. In die brief staan contactgegevens van de GGD, waar organisatoren kunnen aankloppen voor vragen en advies.

De GGD onderzoekt ook wat er nog gedaan kan worden om de vaccinatiebereidheid onder (aankomende) studenten en jongeren extra te vergroten. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting, maar ook prikken op locaties waar die jongeren veel komen behoort tot de mogelijkheden.

Waterdicht

Burgemeester Dijksma gaat dinsdagavond tijdens het Veiligheidsberaad onderstrepen dat de versoepelingen veel lucht geven, maar dat het cruciaal is dat Testen voor Toegang waterdicht is. “Daar zijn zorgen over”, aldus de gemeente.