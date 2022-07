Utrecht neemt zaterdag afscheid van de 99-jarige groente- en fruitwinkel Fa. Ganseman

Utrecht is na zaterdag een begrip armer. De groente- en fruitwinkel Fa. Ganseman op de Klaverstraat is die dag na 99 jaar voor het laatst geopend. Dit moment ging overigens niet stilletjes voorbij, want er was een straatfeest georganiseerd waar ook burgemeester Sharon Dijksma op bezoek kwam.

Vorige maand werd bekend dat de familie Ganseman de zaak ging sluiten. De groente- en fruitwinkel werd ooit geopend door ‘opa Ganseman’. Zijn zoon nam het daarna over en inmiddels staan de kleinkinderen al een tijd aan het roer: Dick en Tom Ganseman. Maar van hun kinderen is er geen die de zaak wil overnemen, laten ze weten.

Zaterdag werd er nog een afscheidsfeest georganiseerd in de Klaverstraat. Tom stond daar naar eigen zeggen met een ‘dubbel gevoel’. “Ik vind het mooi dat er zoveel mensen gekomen zijn. Het zijn veel buurtbewoners en klanten die vaak in mijn winkel kwamen. Ook is het raar dat ik nu nooit meer in de zaak zal staan.”

Als verrassing kwam ook burgemeester Dijksma langs. “Ik kom natuurlijk niet zomaar. Jullie zijn in al die jaren van grote betekenis geweest voor de buurt en een begrip in Utrecht. Ik had wel verwacht dat jullie nog een jaar door zouden gaan zodat de winkel in 2023 het 100-jarig jubileum had kunnen vieren. Het voelt misschien een beetje als vlak voor de top van Mount Everest rechtsomkeer maken.” Waarop Tom zei: “We zijn al lang over de top heen.”

Aan het eind zongen alle mensen, waaronder de familie Ganseman en de burgemeester, een lied dat speciaal voor de groente- en fruitwinkel was geschreven. Tom stopt overigens niet met werken. “Als je stil gaat zitten, word je een oude man. Dat wil ik niet”, zei hij eerder tegen DUIC.