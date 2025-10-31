Utrecht ontmoedigt gebruik van paard en wagen, maar verbiedt het niet

De fractie UtrechtNu! trok eind september aan de bel na signalen dat de gemeente Utrecht geen toestemming meer zou verlenen voor het gebruik van paard en wagen in de stad. Het college van burgemeester en wethouders benadrukt nu dat dit niet klopt. Het gebruik van paardenkoetsen is niet verboden, maar de gemeente stimuleert het ook niet.

Volgens David Bosch van UtrechtNu! zou de gemeente hebben aangegeven dat paardenkoetsen ‘niet meer passend’ zijn in de stad. In antwoord op schriftelijke vragen laat het college weten dat er de afgelopen tijd geen aanvragen zijn ingediend of geweigerd om met paard en wagen door de binnenstad te rijden.

Ongewenst

De discussie over paardenkoetsen is niet nieuw. Eind 2024 stelde de Partij voor de Dieren al vragen over een mogelijk verbod. Toen gaf het college aan dat paardenkoetsen niet per definitie slecht zijn voor het welzijn van paarden, maar dat het gebruik van dieren voor commerciële doeleinden ongewenst kan zijn, omdat dit het dierenwelzijn in gevaar kan brengen.

Het college vermoedt dat de interpretatie van UtrechtNu! voortkomt uit die eerdere toelichting. “Dit is geen formeel vastgesteld beleid, maar wel onze opvatting”, schrijft het college. “Het gebruik van paardenkoetsen is dus niet verboden, maar wij stimuleren dit ook zeker niet.”

Volgens het college weegt het dierenwelzijn zwaarder dan het belang van ‘cultuur, sfeer en levendigheid in de stad’, zoals UtrechtNu! die benadrukt.