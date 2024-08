Utrecht ontvangt Europese subsidie van 1,1 miljoen euro voor twee upcyclecentra

De gemeente Utrecht krijgt 1,1 miljoen euro Europese subsidie voor twee upcyclecentra in Utrecht. Bij deze centra kunnen Utrechters terecht met spullen en materialen die ze niet meer nodig hebben maar die nog geschikt zijn voor hergebruik. De twee upcyclecentra komen naast afvalscheidingsstations. Het eerste upcyclecentrum gaat naar verwachting eind dit jaar open bij het Hof van Cartesius.

Roestige fietsen, houten platen en oude elektronica. Op dit moment kunnen mensen met hun oude spullen terecht bij de afvalscheidingsstations of, als de producten nog goed zijn, bij een kringloopwinkel. Maar daar komt nog iets bij, de upcyclecentra. De wens van de gemeente is dat er veel minder wordt weggegooid want dat is vaak zonde en niet duurzaam, zo veel mogelijk materialen en producten moeten hergebruikt worden.

Upcyclen betekent dat spullen of losse materialen op zo’n manier worden hergebruikt dat ze een nieuw product van dezelfde of betere kwaliteit worden. De grote ambitie is dat er in 2050 helemaal geen afval meer is, ook de Rijksoverheid is hier mee bezig.

Hof van Cartesius

Naar verwachting opent het eerste upcyclecentrum van 400 vierkante meter eind 2024 bij het Hof van Cartesius en het tweede van 800 vierkante meter in 2026 nabij het afvalscheidingsstation Lunetten. De gemeente Utrecht werkt voor de upcyclecentra samen met onder andere de kringlopen, Buurman, Hof van Cartesius, Wij 3.0, Repaircafés en andere gemeenten in de regio die werken aan hergebruik van goederen.

Wethouder Susanne Schilderman (Circulaire Economie): “De manier waarop we nu omgaan met onze grondstoffen, is niet houdbaar. Daarom werken we als stad toe naar een volledig circulair Utrecht in 2050. Slim omgaan met afval, restmateriaal en herbruikbare spullen is cruciaal om dit te bereiken. Het is dus heel mooi dat er twee upcylcecentra komen in onze stad, die ook kansen bieden voor opleiding en werkgelegenheid. Dankzij de Europese subsidie kunnen we nu samen met lokale ondernemers en partners nog meer materialen en huishoudelijke goederen hergebruiken en meer workshops en activiteiten organiseren voor mensen in de stad.”