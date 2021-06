Utrecht op de vingers getikt door Raad van State: meer onderzoek nodig naar geluidsoverlast TivoliVredenburg

De gemeente Utrecht moet onderzoek doen naar geluidsoverlast veroorzaakt door bezoekers van TivoliVredenburg. Dat heeft de Raad van State besloten. De gemeente heeft dit, na klachten van een omwonende, nagelaten te doen.

De zaak waar de Raad van State uitspraak in heeft gedaan speelt al jaren. In 2018 heeft een omwonende geklaagd over geluidsoverlast die ze ondervindt van bezoekers van TivoliVredenburg. Ze heeft veel hinder van de in- en uitstroom van bezoekers van nachtconcerten en andere late feestjes.

Ze heeft in 2018 de burgemeester verzocht om hier op te handhaven, maar de gemeente besloot om dat niet te doen. Volgens de burgemeester was er geen sprake van een overtreding en dus waren maatregelen niet nodig. De vrouw stapte naar de rechter en die oordeelde in 2020 dat er geen sprake is van onaanvaardbare geluidsoverlast en dat de burgemeester dus inderdaad geen maatregelen hoefde te nemen.

In beroep

De vrouw liet het er niet bij zitten, ging in beroep en kwam in maart van dit jaar bij de Raad van State terecht. Een van de discussiepunten was of de vrouw wel aannemelijk had gemaakt dat ze overlast ervaarde. De vrouw heeft jarenlang geklaagd en ook filmpjes gemaakt van de bezoekersstromen bij TivoliVredenburg. De burgemeester erkent overigens ook dat er wel enige overlast kan zijn.

Volgens de Raad van State zijn er ‘voldoende aanknopingspunten voor de burgemeester om nader onderzoek te verrichten naar de aard en omvang van de betrokken geluidsoverlast, zulks ook in relatie met de vraag of daarbij sprake is van een overtreding van toepasselijke normen, en – indien daarvan sprake is – of daarin geen aanleiding is gelegen handhavend op te treden’.

Omdat er tot op heden geen goed onderzoek is gedaan moet de gemeente weer aan de slag met de klachten van de omwonende. De beslissing van de burgemeester in 2018 is volgens de Raad van State niet zorgvuldig geweest. Er moet opnieuw naar de klachten van de vrouw gekeken worden.