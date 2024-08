Utrecht op plek 11 van meest dichtbevolkte gemeenten van Nederland

Utrecht staat op plek 11 van meest dichtbevolkte gemeenten van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Den Haag telt de meeste inwoners per vierkante kilometer landoppervlakte.

In de gemeente Utrecht wonen 3.991 mensen per vierkante kilometer, in Den Haag zijn dit er 6.868. De top vijf wordt verder aangevuld door Leiden (5.954), Haarlem (5.739), Amsterdam (4.950) en Delft (4.835 inwoners).

Wie van wat meer ruimte houdt kan beter gaan wonen op de Waddeneilanden. Op Schiermonnikoog wonen 23 mensen per vierkante kilometer landoppervlakte.

De bevolkingsdichtheid groeit al jaren in Utrecht. Vorig jaar woonden er nog 3.924 mensen per vierkante kilometer. Wie wat verder terug in de tijd gaat ziet dat in het jaar 2000 er nog sprake was van 2.850 inwoners per vierkante kilometer. Dat jaar erop, in 2001 was er wel sprake van een daling naar 2.664 inwoners. Dat kwam door de gemeentelijke herindeling waarbij Vleuten – De Meern en een gedeelte van Nieuwegein bij Utrecht kwam.