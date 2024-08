Utrecht op plek drie van steden waarvan bewoners het meest met de fiets of lopend naar het werk gaan

Utrecht staat op de derde plek van steden waarvan de inwoners het vaakst op de fiets of te voet naar het werk gaan. Dat blijkt uit een onderzoek naar 794 steden, waar in totaal zo’n 850 miljoen mensen wonen. Alleen de inwoners van Quelimane uit Mozambique en Peja uit Kosovo gaan vaker fietsend of wandelend naar het werk.



Het onderzoek ‘The ABC of mobility’ is uitgevoerd door Rafael Prieto-Curiel, verbonden aan de Complexity Science Hub, een onderzoeksinstituut in Wenen, en Juan Pablo Ospina van de School of Applied Sciences and Engineering in Medellín en is gepubliceerd in maart van dit jaar. Het Britse tijdschrift de The Economist heeft de cijfers vervolgens inzichtelijk gemaakt.

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen actieve mobiliteit, dus lopen en fietsen, het openbaar vervoer en de auto. In Utrecht zou 75 procent van de bewoners lopend of op de fiets naar het werk gaan. In Quelimane is dat 91 procent en in Peja 79 procent.

Houten

Onder Utrecht staat het Albanese Shkoder (73 procent) en het Spaanse Granollers (72 procent. Op plek zes van de lijst van actieve mobiliteit staat met 67 procent Houten, de buurgemeente van Utrecht. De eerstvolgende Nederlandse stad in deze lijst is Eindhoven. Met 53 procent van de bewoners die met de fiets of lopend naar het werk gaan staat deze stad in Noord-Brabant op plek 21.

Het is tot slot goed om te vermelden dat de cijfers allemaal stammen uit 2019 of eerder. In 2020 gingen veel steden namelijk op slot vanwege het coronavirus. Het volledige onderzoek is hier te zien en het artikel van The Economist is hier te lezen.