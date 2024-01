Utrecht opent deuren voor darkrooms; ondernemers hebben straks mogelijk geen speciale vergunning meer nodig

Het lijkt erop dat ondernemers straks geen aparte vergunning meer nodig hebben als zij een darkroom willen openen in hun horecazaak of op hun evenement. De gemeente schrijft te horen dat er in de stad behoefte is aan deze donkere ruimtes waar vrijwillig anonieme seksuele contacten kunnen plaatsvinden.

In september 2021 stelde de lokale fractie van GroenLinks schriftelijke vragen over dit onderwerp. Een ondernemer moest destijds namelijk een vergunning voor een seksinrichting aanvragen als hij feesten met een darkroom wilde organiseren. GroenLinks zette hier echter vraagtekens bij omdat de seksuele handelingen niet de hoofdactiviteit van de feesten waren.

Ongeveer een maand later liet het college van B&W weten niet van plan te zijn de APV (Algemene plaatselijke verordening) aan te passen zodat de speciale vergunning nog steeds nodig was om een darkroom te openen. Inmiddels heeft Utrecht een ander college en in mei 2023 werd al aangegeven dat er werd gekeken op welke manier darkrooms meer ruimte konden krijgen in de stad.

Nevenactiviteit

“Aangezien darkrooms voornamelijk gevestigd zijn als nevenactiviteit bij een horecabedrijf, zien wij de oplossing voor vaste darkrooms in combinatie met een horecabedrijf”, schrijft het college nu. “Voor tijdelijke darkrooms bij evenementen zien we de mogelijkheid om dit toe te staan met de evenementenvergunning.”

Via de voorwaarden in de vergunning kunnen volgens de gemeente de gezondheid en veiligheid van de bezoekers van de darkrooms worden beschermd. Het plan wordt verder uitgewerkt en de verwachting is dat dit in het tweede kwartaal van dit jaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.