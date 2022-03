Utrecht opent meerdere opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Utrecht opent een speciale opvangplek voor Oekraïense vluchtelingen met een handicap, ook hun begeleiders zijn daar welkom. Er is plek voor 25 mensen. Ook komt er aan de Zeehaenkade plek beschikbaar voor 25 vluchtelingen. Gisteren liet de gemeente weten 79 Oekraïners opgevangen te hebben in hotels.

Het totale aantal vluchtelingen uit Oekraïne is afgelopen tien dagen volgens de UNHCR al gegroeid tot anderhalf miljoen. Deze vluchtelingen worden op dit moment met name opgevangen in de buurlanden van Oekraïne. Het is de verwachting dat een deel van deze groep zal doorreizen naar andere delen van Europa, waaronder Nederland. De Rijksoverheid houdt er rekening mee dat er tienduizenden vluchtelingen naar Nederland komen.

De gemeente Utrecht is samen met partners druk bezig om opvangplekken te realiseren en zich voor te bereiden op de komst van honderden vluchtelingen. In de Jaarbeurs is een noodlocatie ingericht waar 300 mensen terechtkunnen. Deze plek functioneert als ‘opvanghub’, waar vanuit personen worden overgebracht naar meer langdurige opvangplekken in de stad of de regio.

De gemeente is nog op zoek naar meer geschikte plekken, maar heeft dus wel al twee kleinschalige locaties gevonden. De gemeente Utrecht streeft ernaar om binnen twee weken 400 langdurige plekken beschikbaar te hebben.

