Utrecht pakt parkeerterrein Seinedreef in Overvecht aan vanwege aanhoudende overlast

De gemeente Utrecht is gestart met werkzaamheden aan het parkeerterrein bij winkelcentrum Overvecht aan de Seinedreef. Met deze maatregelen wil de gemeente overlast en verkeersonveiligheid tegengaan, vooral veroorzaakt door hardrijdende auto’s in de avond en nacht. De werkzaamheden duren tot eind september, waarbij omleidingen met borden worden aangegeven.

Omwonenden ervaren al langere tijd geluidsoverlast en gevaarlijke situaties op het terrein in Overvecht Centrum. Hoewel politie, jongerenwerkers en handhavers regelmatig in gesprek gaan met bestuurders, blijft de overlast aanhouden. Daarom pakt de gemeente de parkeerplaats nu aan.

Wat verandert er?

De rubberen drempels zijn volgens de gemeente versleten en hebben daardoor weinig effect op hardrijden. Daarom vervangt de gemeente deze betonnen drempels die over de volledige breedte van het parkeerterrein lopen, zodat auto’s er niet omheen kunnen rijden. Ook worden de drempels bij oversteekplaatsen verhoogd en steiler gemaakt. Daarnaast worden er keien en lage muurtjes geplaatst om te voorkomen dat auto’s over de stoep rijden.

De gemeente houdt de situatie de komende maanden goed in de gaten. Er wordt ook onderzocht of de rijroute op het terrein moet worden aangepast. Eventuele verdere maatregelen worden later gecommuniceerd.

Omleidingen



De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen en duren tot eind september. Het parkeerterrein en de omliggende woningen en winkels blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Omleidingen worden met borden aangegeven.

Oproep van gemeente

Bewoners worden opgeroepen om overlast te blijven melden. Dit kan bij de politie via www.politie.nl of 0900-8844 (geen spoed), en bij de gemeente via www.utrecht.nl/melden, de app ‘Zo gemeld’ of via 14 030. Volgens de gemeente worden alle meldingen opgepakt.

In gesprek met gemeente

Op donderdag 4 september, tussen 10.30 en 12.00 uur, zijn de politie en gemeente aanwezig op de markt bij het winkelcentrum (ter hoogte van Seven Seas) om in gesprek te gaan met bewoners over verkeer en veiligheid. Ook is in de buurt een bewonersgroep actief die regelmatig in contact komt met de politie en gemeente. Wie daar meer over wil weten, kan mailen naar overvecht@utrecht.nl of ernaar vragen bij Wijkbureau Overvecht aan de Zamenhofdreef 17.