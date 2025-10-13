Utrecht past parkeerapp aan na kritiek: bewoners hoeven niet meer voor te schieten

Bezoekers in Utrecht kunnen vanaf woensdag 15 oktober zelf hun parkeerkosten betalen via de Utrechtse parkeerapp. Bewoners hoeven de parkeerkosten van hun bezoek niet langer voor te schieten, maar kunnen nu een kortingscode sturen.“De nieuwe functionaliteit is een belangrijke stap om de basis van het parkeersysteem op orde te brengen”, laat de gemeente weten.

De gemeente voert de aanpassing door na aanhoudende kritiek sinds de invoering van de app in 2023. Het oude systeem leidde tot veel frustratie bij bewoners. Wie bezoek ontving, moest zelf de parkeerkosten voorschieten. Niet iedereen kon dat makkelijk doen en veel bewoners vonden het ongemakkelijk om geld terug te vragen aan hun gasten.

De gemeente kondigde daarom al in maart 2024 verbeteringen aan. Een van de belangrijkste wensen was dat bezoekers voortaan zelf konden betalen.

Kortingscode voor bezoekers

Vanaf 15 oktober kunnen bewoners met een bezoekers- of zorgparkeervergunning hun gasten een kortingscode sturen. Bezoekers voeren deze code in op de app en betalen zelf het lagere bezoekerstarief. “De stad heeft gevraagd of bezoekers ook zelf kunnen betalen en dat is nu gelukt,” zegt wethouder Mobiliteit Senna Maatoug.

Meer gebruiksgemak

Bewoners kunnen voortaan zelf bepalen hoe lang de kortingscode geldig is. De code kan met meerdere bezoekers tegelijk worden gedeeld en er kunnen meerdere codes aan worden gemaakt, bijvoorbeeld voor een dag of een jaar. Als de bewoner toch liever zelf betaald, kan dat ook. Daarnaast hoeft de eindtijd van parkeersessies niet meer vooraf ingevuld te worden en hoeven bezoekers geen account aan te maken.

De gemeente ontwikkelde de nieuwe functies samen met bewoners en belangenorganisaties. De komende weken organiseert Utrecht inloopbijeenkomsten om ervaringen en suggesties van bewoners op te halen. “Zo blijven we verbeteren en maken we parkeren stap voor stap makkelijker en betrouwbaarder”, aldus Maatoug.

