Utrecht presenteert nieuw plan; ouderbijdragen niet meer naar basisschool maar naar stedelijk fonds

Utrechtse schoolbesturen zetten samen met de gemeente een solidariteitsfonds op. Dit fonds moet ouderbijdragen eerlijker verdelen. De vrijwillige ouderbijdragen blijft bestaan, maar het bedrag gaat naar het fonds in plaats van rechtstreeks naar de school.

Op dit moment worden ouders van schoolgaande kinderen gevraagd een vrijwillige ouderbijdrage te leveren, zodat scholen buiten het verplichte leerprogramma om leuke activiteiten kunnen organiseren zoals uitjes en sportdagen.

Nu willen een aantal schoolbesturen in samenwerking met de gemeente een stedelijk solidariteitsfonds inrichten ter vervanging. Daarmee gaat het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage naar het fonds in plaats van direct naar de betreffende school, waardoor de school niet meer afhankelijk is van de bijdragen van ouders, maar van het collectief.

Welzijn van kinderen

Niet alle ouders in onze stad kunnen zich namelijk een bijdrage veroorloven. Er zijn dan ook grote verschillen in ouderbijdragen, variërend van 0 tot enkele honderden euro’s. Het fonds moet ervoor te zorgen dat de kosten eerlijk worden verdeeld, zodat alle scholen de mogelijkheid hebben om extra activiteiten te organiseren.

Deze nieuwe aanpak biedt zo een mogelijkheid om bij te dragen aan het welzijn van alle kinderen in Utrecht. “Ik doe een oproep aan ouders die dat kunnen om niet alleen voor hun eigen kind, maar ook voor anderen royaal bij te dragen. Op deze manier helpen we elkaar in deze stad”, zegt wethouder Eelco Eerenberg.

Uitwerken van het plan

Tientallen scholen hebben zich inmiddels aangesloten bij het solidariteitsfonds. Op dit moment werken deelnemende schoolbesturen het plan verder uit. Enkele andere schoolbesturen wachten deze uitwerking af, voordat zij beslissen deel te nemen. Toch hebben sommige scholen aangegeven niet te willen deelnemen aan het solidariteitsfonds. Wel hebben zij afgesproken dat zij de gemeente op de hoogte stellen van de bezwaren, zodat deze in de uitwerking van het solidariteitsfonds meegenomen kunnen worden.

Gelijkheid

Eerenberg: “Het mooie van dit collectieve fonds is dat ouders die dat willen en kunnen, ook een extra bijdrage kunnen leveren. Door het geld straks vanuit één fonds te beheren, zorgen we voor een meer gelijke verdeling, waardoor alle kinderen in Utrecht kunnen deelnemen aan activiteiten op school.’’

Vanuit het solidariteitsfonds zullen alle scholen van de deelnemende schoolbesturen namelijk een vooraf vastgesteld bedrag per leerling ontvangen, iedere leerling van iedere school krijgt dus hetzelfde bedrag. Als het fonds hiervoor niet voldoende middelen bevat, vullen de schoolbesturen dit bedrag per leerling aan.

‘’Wat nog beter zou zijn, is als het Rijk de vrijwillige ouderbijdrage volledig afschaft, of meer financiering naar scholen stuurt, zodat de ouderbijdrage verminderd kan worden.”, vervolgt Eerenberg. Naar verwachting start het fonds in het schooljaar 2025/2026.