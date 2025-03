Utrecht Pride dit jaar op 7 juni; ‘rechten zijn niet vanzelfsprekend’

De organisatie van Utrecht Pride maakt zich zorgen over de afnemende acceptatie en rechten van de LHBTIQ+-gemeenschap. Met de slogan ‘Loud, Out, Proud’ willen ze dit jaar niet alleen de diversiteit vieren, maar ook aandacht vragen voor de verslechterende situatie. De botenparade in de Utrechtse grachten is dit jaar op zaterdag 7 juni.

“We vieren onze liefde en vrijheid, maar we moeten niet achterover leunen”, zegt Rick Hendrix, organisator van Utrecht Pride. “Onze rechten zijn niet vanzelfsprekend, hier moeten we voor blijven strijden en deze Pride is een reminder dat we niet zwijgen. We zijn loud, out, proud – en we laten ons niet terug de kast in duwen.”

Op het gebied van LHBTIQ+-rechten wordt volgens de organisatie overal ter wereld stappen in de verkeerde richting gezet. Ook in Nederland merken ze dat veiligheid en acceptatie niet voor iedereen gegarandeerd zijn. Het toenemende geweld en groeiende intolerantie bewijzen volgens hen dat de rechten niet vanzelfsprekend zijn en daarom is het dus belangrijk dat de gemeenschap ervoor blijft opkomen.

Het precieze programma voor de botenparade op 7 juni wordt de komende tijd bekendgemaakt. Meer informatie over Utrecht Pride en hoe je mee kunt doen lees je hier.