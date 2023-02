Utrecht publiceert podcast over slavernijverleden

De gemeente Utrecht publiceert een podcast over het slavernijverleden in de stad. Deze is te beluisteren sinds 23 februari, precies een jaar nadat burgemeester Sharon Dijksma haar excuses uitsprak over de rol van het stadsbestuur in het slavernijverleden. Met de podcast ‘Volg de Utrechtse sporen’ kunnen luisteraars een wandeling maken langs de sporen van het Utrechtse koloniale en slavernijverleden in Utrecht.

“In zo’n anderhalve kilometer maken luisteraars een tijdreis van drie eeuwen. Het slavernijverleden van Utrecht is sterk verweven met de geschiedenis van de stad, maar vaak onzichtbaar”, aldus wethouder Linda Voortman. “Ik vind het belangrijk dat we mensen hiermee op een laagdrempelige manier mee kunnen nemen in het slavernijverleden van de stad. Zo kunnen we elkaar beter begrijpen en werken we aan een stad voor iedereen.”

De podcast is gemaakt door Nancy Jouwe en Tessa Hofland. Het rondje Utrecht kan worden gezien als een introductie over het Utrechtse slavernijverleden. In aanloop naar de Keti Koti herdenking op 30 juni en de viering op 1 juli komen er nog twee afleveringen online. Daarnaast krijgt Utrecht op 30 juni een monument voor het trans-Atlantische slavernijverleden in het Griftpark. Het monument wordt een centrale plek voor de jaarlijkse herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij in Suriname en het Caribische deel van Nederland.

Meer aandacht

Vorig jaar stelde de gemeente een subsidie beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan kennis en bewustwording over het slavernijverleden en de doorwerking hiervan. Twaalf activiteiten zijn goedgekeurd door de gemeente.

Voorbeelden daarvan zijn zogenaamde ‘generatiegesprekken’ met nazaten van tot slaaf gemaakten, verschillende exposities, een muzikale theatervertelling van het Zuilense Fanfarecorps en een ‘Indaba’, naar voorbeeld van de Truth and Reconciliation Commission in Zuid Afrika na het opheffen van apartheid.