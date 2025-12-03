Utrecht roept formerende partijen op tot volledige aanleg tramlijn Merwede en Rijnenburg

Utrecht roept samen met verschillende partners de formerende partijen in Den Haag op om te blijven investeren in de bereikbaarheid van Groot Merwede en Rijnenburg. “In dit gebied, de grootste woningbouwlocatie van Nederland, moeten de komende jaren circa 75.000 woningen en 40.000 arbeidsplaatsen verrijzen.”

Regio Utrecht behoort tot de snelst groeiende regio’s van Nederland, waardoor de vraag naar woningen en werkplekken blijft toenemen. “Overheden, onderwijs- en zorginstellingen en bedrijven slaan daarom de handen ineen om de groei verantwoord te begeleiden.”

Volgens de betrokken partijen is een snelle en betrouwbare openbaarvervoersverbinding noodzakelijk om Groot Merwede en Rijnenburg goed te ontsluiten. Het gaat daarbij om de Merwedelijn, inclusief aftakking naar Rijnenburg. De snelwegcapaciteit is ontoereikend en in het gebied ontbreekt een treinverbinding. Bussen kunnen bovendien niet voldoen aan de verwachte vraag van zo’n 80.000 reizigers per dag.

Doorpakken

In november werd bekend dat het Rijk 562 miljoen euro extra uittrekt voor de aanleg van de Merwedelijn, waardoor inmiddels 1,8 miljard euro beschikbaar is. De betrokken partijen hopen op een voortvarende samenwerking met het nieuwe kabinet bij de uitvoering van dit eerste deel van de lijn.

Zij vinden dat dit het juiste moment is om door te pakken en de volledige tramlijn te realiseren. Daarom roepen ze de formerende partijen op om verder te bouwen en ook de vervolgstap naar Rijnenburg mogelijk te maken. Voor dat deel is al een bijdrage van 200 miljoen euro toegezegd. “Samen kunnen we een grote slag slaan in het oplossen van de wooncrisis”, aldus de partners.

Bij de oproep zijn onder meer de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, NS, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, ROC Midden Nederland, Rabobank, TivoliVredenburg en UMC Utrecht betrokken.