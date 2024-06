Utrecht roept samen met tientallen andere gemeenten en organisaties Tweede Kamer op: ‘Pak opgevoerde fatbikes aan’

De gemeente Utrecht roept samen met ongeveer vijftig andere gemeenten en meerdere organisaties de Tweede Kamer op om maatregelen te nemen tegen opgevoerde fatbikes. Maatregelen zijn nodig om fietspaden veilig te houden, vinden de partijen.

De oproep tot maatregelen komt van zo’n vijftig gemeenten, de Fietsersbond, de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, VeiligheidNL en Artsen Voor Veilig Fietsen. Zij zien het aantal opgevoerde fatbikes snel toenemen, evenals het aantal ongelukken ‘met vaak jonge slachtoffers’.

VeiligheidNL, een kenniscentrum voor letselpreventie, deed onlangs onderzoek naar ongelukken met fatbikes. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de slachtoffers van ongelukken met fatbikes tussen de 10 en 14 jaar oud is. Een kwart belandde met hersenletsel op de spoedeisende hulp. De partijen die de oproep steunen vinden dan ook dat er snel maatregelen moeten komen om zowel de kinderen als medeweggebruikers te beschermen.

Opvoersetje

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) kwam een aantal maanden geleden al met het plan om het te verbieden een ‘opvoersetje’ op je elektrische fiets te hebben. Het is al verboden om zo’n opvoersetje ‘aan’ te hebben staan, maar het apparaatje kan gemakkelijk uit worden gezet, waardoor boetes ontlopen worden. Dat gaat door het nieuwe verbod dus veranderen.

De partijen die de Tweede Kamer nu oproepen tot actie noemen het plan van minister Harbers ‘een goede eerste stap’, maar ze vinden dat het niet ver genoeg gaat. Ze vragen om een verbod op de verkoop van opgevoerde fatbikes en willen een onderzoek naar de invoering van een minimumleeftijd omdat “jonge kinderen de gevaren van met 40 tot 50 kilometer per uur over straat rijden nog niet kunnen inschatten”. Ook moet er een campagne komen om ouders en kinderen op de gevaren te wijzen, vinden ze.

Utrecht sluit zich aan

Utrecht besloot zich om verschillende redenen aan te sluiten bij de oproep “We zien in Utrecht de afgelopen jaren een flinke groei van het verkeer op de fietspaden. Dat zal de komende jaren verder doorgroeien. Daarnaast worden fietsen steeds meer divers en nemen de verschillen in omvang (vrachtfietsen) en snelheid toe. De verwachting is dat ook deze trend zich doorzet”, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

De gemeente heeft geen cijfers over het aantal opgevoerde e-bikes per stad. “Maar het opvoeren van nieuwere modellen elektrische fietsen (zoals fatbikes) is makkelijk en bovendien legaal. Het is wel illegaal om hiermee op de openbare weg te rijden. De verwachting is dat de snelheidsverschillen tussen fietsers toe gaan nemen, mede door opgevoerde e-bikes. Dit willen wij voorkomen, daarom steunen wij samen met andere gemeenten de oproep tot maatregelen. Maatregelen zijn nu nodig. Het fietspad moet veilig en toegankelijk blijven voor alle fietsers.”

Debat

De petitie waarin dit alles staat, wordt aangeboden aan de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. De indieners hopen dat de oproep door Kamerleden wordt meegenomen in het debat over verkeersveiligheid dat deze week plaatsvindt en dat de plannen van minister Harbers kunnen worden aangescherpt.