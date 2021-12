Utrecht Science Park krijgt nieuw gebouw met laboratoria voor start-ups en scale-ups

Start-ups en scale-ups kunnen binnen afzienbare tijd in Plus Ultra Utrecht op het Utrecht Science Park. Dat is het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw dat op het Science Park komt te staan. De Universiteit Utrecht en Stichting Utrecht Science Park hebben Kadans Science Partner geselecteerd om dit gebouw te ontwikkelen en exploiteren.

Het nieuwe gebouw moet volgens de ontwikkelaar toekomstbestendig en energieneutraal worden. Het gebouw met de naam Plus Ultra Utrecht levert meer dan 22.000 vierkante meter werkruimte op. Deze gaan gevuld worden met kantoren en laboratoria. Hier kunnen te zijner tijd start-ups en scale-ups terecht met hun bedrijf.

“Wij kijken ernaar uit onze bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van het Utrecht Science Park”, zegt Johan van Gerven van Kadans Science Partner. “Een mooie uitdaging ligt in het shared lab dat we willen gaan realiseren. Hiermee kunnen we de volledige levenscyclus van Life Sciences bedrijven op het Utrecht Science Park faciliteren en daarmee een volwaardige partner zijn voor het park.”

Netwerk

De ontwikkelaar zegt daarbij betrokken te blijven bij het project. Een ‘community manager’ moet gaan zorgen voor het ontstaan van verbindingen tussen de huurders. Mogelijk worden er ook banden geschept tussen de huurders van Plus Ultra Utrecht en huurders van andere gebouwen. Daarbij krijgen de huurders van het nieuwe gebouw toegang tot een netwerk van 23 Europese campuslocaties.