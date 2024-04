Utrecht Science Park krijgt nieuw park, waarmee deel van Botanische Tuinen vrij toegankelijk wordt

Te midden van het Utrecht Science Park (USP) komt een nieuw park. Een deel van de Botanische Tuinen wordt daarmee vrij toegankelijk voor publiek. De aanleg van het zogenoemde Arboretumpark is naar verwachting in 2029 afgerond.

Het Arboretumpark vormt straks een groene verbinding tussen de campusgebouwen op het USP en de Botanische Tuinen. De naam komt van het Latijnse woord ‘arbor’, dat boom betekent. Een deel van de huidige en toekomstige bomencollectie van de Botanische Tuinen is straks in dit park te bewonderen.

Om dit plan te realiseren is Fort Hoofddijk als onderdeel van UNESCO Werelderfgoed, straks beter te zien en wordt het water doorgetrokken. Deze watergang vormt daarmee een natuurlijke barrière waardoor een deel van het hek van de Botanische Tuinen niet meer nodig is. Het Arboretum, de bijzondere bomencollectie van de Botanische Tuinen, wordt zo onderdeel van een openbaar toegankelijk park.

“Met ruim 175.000 bezoekers per jaar zijn de tuinen voor veel studenten, medewerkers en bezoekers nu al een perfecte plek om te ontspannen”, aldus Fenna Hanraets, operationeel directeur van de Botanische Tuinen. “Het aantal bezoekers neemt nog altijd toe en door deze ontwikkeling zijn de tuinen straks nog beter zichtbaar en beleefbaar vanuit alle hoeken van de campus.”

Drie fasen

Het park wordt in drie fasen aangelegd. In de eerste fase, die nu al bezig is, wordt de oude Evolutietuin opgeruimd en gazons en wandelpaden aangelegd, zodat het gebied zo snel mogelijk gebruikt kan worden.

De tweede fase gaat in september van start en zal tot april 2026 duren. De focus in deze fase ligt op het herstellen van de Hoofddijk, waardoor de hekken van de tuinen kunnen worden verwijderd en het verder inrichten van het bomenpark.

De laatste fase gaat in 2028 van start en zal ruim een jaar in beslag nemen. In deze fase worden de huidige parkeerplaatsen verwijderd, maar daarvoor moeten eerst andere parkeerplekken op het Utrecht Science Park aangelegd worden.



Het Circulair Paviljoen

Tegelijkertijd met de bouw van het bomenpark, verandert de ingang van de Botanische Tuinen. Het Circulair Paviljoen moet de entree naar de tuinen vervangen, een plan dat al in 2019 werd aangekondigd door de Universiteit Utrecht.

‘’Het Circulair Paviljoen wordt dé duurzame huiskamer van de universiteit, waar publiek en wetenschap elkaar ontmoeten, zowel georganiseerd als spontaan’’, aldus Universiteit Utrecht. ‘’Een plek voor inspiratie en samenwerking over grenzen heen. Er is ruimte voor lezingen, workshops, discussiepanels en veel meer.’’ Het gebouw dat straks een centrale plek inneemt in het park, moet volledig energiepositief en klimaatadaptief worden.

De Universiteit Utrecht wil onder meer met de komst van het Circulair Paviljoen en het Arboretumpark bijdragen aan de duurzame transitie van de samenleving. ‘’De campus moet een groene, duurzame plek worden voor ontspanning en natuurbeleving, voor alle studenten, medewerkers en bezoekers in het Utrecht Science Park.’’