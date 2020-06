Utrecht spreekt van een succes: ook andere parken krijgen coronacirkels

De witte cirkels en vierkanten die zijn aangebracht in het Julianapark en Griftpark komen ook in andere parken. De vormen moeten bezoekers van de parken helpen herinneren om 1,5 meter afstand te houden.

Deze vrijdag komen er ook coronacirkels in het Wilhelminapark, Park Lepelenburg en Park Paardenveld. De gemeente Utrecht spreekt van een succesvolle proef in de andere parken.

Wethouder Diepeveen (openbare ruimte): “We zien dat de cirkels en vakken in het Julianapark en Griftpark goed worden gebruikt en deze zorgen voor verspreiding van de bezoekers. De reacties van bezoekers zijn positief, ze vinden het fijn vinden om een ‘eigen’ stukje park te gebruiken en daarnaast help het hen om makkelijker 1.5 meter afstand te houden. Helaas zien we ook dat er veel afval in de parken achterblijft, ook in de vakken en cirkels. Zorg ervoor dat je deze plekken voor de volgende bezoekers schoon achterlaat.’”

Van groot tot klein

Net zoals in het Julianapark en Griftpark, hebben de cirkels in het Wilhelminapark, Park Lepelenburg en Park Paardenveld verschillende maten. Zo kun stelletjes en gezinnen kiezen voor een kleine cirkel, maar vriendengroepen voor een grotere cirkel.

In de cirkels gelden dezelfde regels als daarbuiten. Mensen die niet tot hetzelfde huishouden horen moeten nog altijd 1,5 meter afstand houden. Ook op plekken buiten de cirkels mag je gewoon zitten met 1,5 meter afstand van elkaar.