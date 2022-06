Utrecht staat met 318.020 snelheidsboetes in 2021 in top 5 van Nederland

Bestuurders werden in Utrecht in 2021 318.020 keer beboet voor te hard rijden. Dat blijkt uit een analyse van verzekeraar Independer op basis van gegevens van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Utrecht staat hiermee op de vierde plek van alle Nederlandse gemeenten.

Het aantal overtredingen steeg met ongeveer drie procent, ten opzichte van 2020. De bestuurders die beboet zijn, reden in Utrecht gemiddeld 7,8 kilometer per uur te hard. Veruit de meeste overtredingen werden gemaakt op de snelweg: iets meer dan 84 procent. 15 procent van de overtredingen werd begaan in de bebouwde kom.

In de lijst van gemeenten waar de meeste boetes werden uitgedeeld staat Utrecht op de vierde plaats, achter Haarlemmermeer, Rotterdam en koploper Stichtse Vecht.