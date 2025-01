Utrecht staat stil bij Holocaust Memorial Day

In verband met Holocaust Memorial Day werd zondag bij het Namenmonument in Utrecht een herdenking georganiseerd. Tientallen mensen waren daarbij aanwezig.

Officieel is Holocaust Memorial Day op 27 januari. Op die datum werd in 1945 namelijk het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz bevrijd door het Rode Leger, maandag precies tachtig jaar geleden. Wereldwijd wordt op, en rond, deze dag stilgestaan bij de miljoenen Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord.

Volgens Doete Regts en Jim Terlingen, de organistaren van de bijeenkomst, wordt op veel andere plekken, waaronder bijvoorbeeld in Amsterdam en in veel omliggende gemeenten, al jaren zo’n herdenking georganiseerd, maar in Utrecht ontbrak dat nog. Daar is nu dus verandering in gekomen.

Tientallen mensen kwamen, op een zonovergoten middag, naar het Namenmonument bij het Spoorwegmuseum. Regts en Terlingen wilden het bewust simpel houden. Na de toespraak van Regts was er een moment van stilte en daarna konden de mensen een bloem of een steen bij het monument leggen.