Utrecht staat tot midden december in het teken van mensenrechten

Utrecht staat de komende weken in het teken van mensenrechten. Van 11 november tot en met 12 december komen inwoners, scholen, kunstenaars en maatschappelijke organisaties samen voor de Maand van de Mensenrechten en de Internationale Dag van de Mensenrechten. Door middel van een gevarieerd programma probeert de gemeente internationale mensenrechtenafspraken lokaal te maken.

Via een gevarieerd programma van onder meer exposities, lezingen en theatervoorstellingen kunnen inwoners ervaren dat mensenrechten niet iets zijn voor ‘ver weg’, maar ook voor in de stad zelf.

De Mensenrechtenmaand brengt bestaande initiatieven samen, zoals Orange the World – een organisatie die zich inzet voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes – de expositie Oud Zeer en de activiteiten in het Huis van Actief Burgerschap. Om zo te laten zien hoe Utrecht zich elke dag inzet voor mensenrechten.

Internationale Dag van de Mensenrechten

Op woensdag 10 december vindt in en rondom het Stadhuis de Internationale Dag van de Mensenrechten plaats. Dit jaar is het thema Utrecht mensenrechtenstad, waarbij diverse thema’s en initiatieven aan bod komen. Wethouder Diversiteit en Inclusie Linda Voortman en mensenrechtenambassadeur Alma Mustafić zullen aanwezig zijn.

Met workshops, presentaties en panels over vrijheid en mensenrechten komen Utrechtse en internationale verdedigers en organisaties samen om stil te staan bij de belangrijkste ontwikkelingen rondom mensenrechten in de stad. De avond wordt afgesloten met zang en de presentatie van de nieuwe Mensenrechtenkalender.