Utrecht staat tot midden december in het teken van mensenrechten

Utrecht staat de komende weken in het teken van mensenrechten. Van 11 november tot en met 12 december komen inwoners, scholen, kunstenaars en maatschappelijke organisaties samen voor de Maand van de Mensenrechten en de Internationale Dag van de Mensenrechten. Door middel van een gevarieerd programma probeert de gemeente internationale mensenrechtenafspraken lokaal te maken.
Via een gevarieerd programma van onder meer exposities, lezingen en theatervoorstellingen kunnen inwoners ervaren dat mensenrechten niet iets zijn voor ‘ver weg’, maar ook voor in de stad zelf.
De Mensenrechtenmaand brengt bestaande initiatieven samen, zoals Orange the World – een organisatie die zich inzet voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes – de expositie Oud Zeer en de activiteiten in het Huis van Actief Burgerschap. Om zo te laten zien hoe Utrecht zich elke dag inzet voor mensenrechten.
Internationale Dag van de Mensenrechten
Op woensdag 10 december vindt in en rondom het Stadhuis de Internationale Dag van de Mensenrechten plaats. Dit jaar is het thema Utrecht mensenrechtenstad, waarbij diverse thema’s en initiatieven aan bod komen. Wethouder Diversiteit en Inclusie Linda Voortman en mensenrechtenambassadeur Alma Mustafić zullen aanwezig zijn.
Met workshops, presentaties en panels over vrijheid en mensenrechten komen Utrechtse en internationale verdedigers en organisaties samen om stil te staan bij de belangrijkste ontwikkelingen rondom mensenrechten in de stad. De avond wordt afgesloten met zang en de presentatie van de nieuwe Mensenrechtenkalender.
2 ReactiesReageren
Aandacht voor mensenrechten en inclusiviteit is belangrijk om blijvend aandacht te geven. En ook goed tegen onwetendheid en polarisatie door vooroordelen.
Waar waren de mensenrechten voor Utrechters die moedwillig werden achtergesteld om statushouders aan een woning te helpen?
De maatschappelijke organisaties en gemeente die de bek vol hebben over mensenrechten waren er niet voor ze, die vonden de rechten van nieuwkomers belangrijker.
De mensenrechten van Utrechters werden dankzij de media in Den Haag opgepakt door de politiek, die mensen met internationale prioriteiten ‘extreem rechts’ of ‘radikaal rechts’ noemen en cancellen.
Mijn conclusie, er gaat iets niet helemaal goed tussen de oren van de mensenrechtenpiepeltjes. Want een verblijf voor mannelijke vreemdelingen in Belgie wordt tegenwoordig zelfs door de RvS gelijkgeschakeld met foltering waardoor NL ze niet naar Belgie mag terugsturen, terwijl we toch het Dublin akkoord hebben. Echter, onze daklozen zouden volgens die denklijn door NL worden gefolterd omdat we die geen woning geven maar net zoals die asielzoekers in Belgie op straat laten slapen omdat we wel woningen aan nieuwkomers uitdelen.
Utrecht wil graag mensenrecht stad blijven, begin dan maar eerst eens met gewoon woningen te bouwen. Want met dat ondeugend geouwehoer in de binnenstad worden er jaren en miljoenen verspild aan gebakken lucht ipv aan concrete woningbouw.