Utrecht staat voor opgave om stad aan te passen aan veranderend klimaat; zeker een miljard euro nodig

Utrecht staat voor een grote opgave. De stad moet zich namelijk aanpassen aan het veranderende klimaat. Daarvoor is onder andere veel meer groen nodig om bijvoorbeeld water op te nemen tijdens hevige regenbuien en voor verkoeling te zorgen op hete dagen. Er is tot 2050 zeker een miljard euro nodig. Wethouder Kees Diepeveen spreekt van een ‘groene revolutie’. De gemeente presenteert daarom vandaag de Visie Klimaatadaptatie. Het is vooral een plan om Utrecht klaar te maken voor het klimaat van de toekomst. In Kanaleneiland is al een aantal stappen gezet.



Aan de Spaaklaan is bijvoorbeeld de openbare ruimte tussen de twee flats opnieuw ingericht. Zo is de weg versmald waardoor meer ruimte is ontstaan voor groen. Dit groen is aangelegd tussen de parkeerplaats en de weg, en ook tussen een flat en het voetpad. De versmalling van de weg is wel ten koste gegaan van een rijbaan, waardoor het nu eenrichtingsverkeer is in de straat.

Ook het voetpad is sinds de herinrichting breder geworden maar volgens Diepeveen, die ter plaatse was om de maatregelen toe te lichten, had deze wel iets smaller gemaakt kunnen worden. “Dan was er nog meer ruimte geweest voor groen.”

Visie

Het weer verandert. Het regent harder en vaker. Het is heter, droger en natter. Daarom moet de stad ook veranderen, aldus de gemeente. Daarom wordt vandaag de Visie Klimaatadaptatie gepresenteerd. Tegelijkertijd wordt ook de Visie Water en Riolering vrijgegeven.

De visies gaan volgens de gemeente hand in hand. Het beleid en beheer van riolering, oppervlakte- en grondwater kan namelijk een bijdrage leveren aan een klimaatbestendige stad. Zo moet bijvoorbeeld bij de nieuwe riolering alleen het afvalwater naar de waterzuivering gaan. Het schone regenwater moet bij voorkeur opgevangen worden in regentonnen, op groene daken of in de bodem. Tot 2050 vervangt de gemeente bijna 500 kilometer aan bestaande riolering.

Het totaalplaatje voor aanpassingen in de openbare ruimte wordt nu geschat op een investering van bijna 1 miljard euro. De kosten kunnen overigens oplopen tot enkele miljarden euro’s, laat ook de gemeente weten.

De Spaaklaan is een aantal jaar geleden heringericht. Het riool is daardoor bijvoorbeeld nog niet aangepakt, waardoor er nu nog maar één buis ligt. Bij huidige werkzaamheden worden twee buizen onder de grond gelegd, één voor regenwater en de ander voor rioolwater. In de buis voor regenwater zijn op verschillende plekken gaten aangebracht, waardoor het water terug de grond in sijpelt. Hierdoor blijft het water in het gebied en wordt de rioolzuivering ontlast.

Gebouwen

Bij de aanpak van de gemeente wordt per straat gekeken wat er gedaan kan worden. Hierin wordt niet alleen de openbare ruimte meegenomen, maar ook de gebouwen zelf. Zo is aan de Marshalllaan een wooncomplex gerenoveerd, waarbij ook is nagedacht over de afvoer van het regenwater. Voorheen liep dat vanaf het dak linea recta het riool in. Tegenwoordig wordt het regenwater via een buizensysteem geïnfiltreerd onder de straat aan de voorkant van het gebouw.

Veel van de bergingen die voorheen op de begane grond van het complex waren te vinden zijn weggehaald en als schuurtjes aan de achterkant teruggeplaatst. Hierdoor kan op de plekken waar de bergingen voorheen waren een aantal nieuwe woningen worden gebouwd.

Op de schuurtjes zijn vervolgens groene daken aangelegd. Dit is goed voor de biodiversiteit, want het trekt allerlei insecten aan. Daarnaast houdt de grond op de daken water vast.

Sociaal

Diepeveen ziet graag dat Utrechters meedoen met het klimaatbestendig maken van de stad. “We hebben daarom allerlei subsidies voor mensen die hun huis en tuin aan willen pakken. Zo kunnen mensen geld krijgen voor het aanleggen van geveltuintjes, zijn er subsidies voor de aanleg van een groen dak en doen we mee aan het NK Tegelwippen.”

Diepeveen zegt daarnaast dat groen niet alleen goed is voor het milieu, maar ook op sociaal gebied een positief effect heeft. “Groen verbindt”, aldus de wethouder. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de Rooseveltlaan in Kanaleneiland. Een stuk stoep tussen de weg en een flat werd voorheen gebruikt om auto’s te parkeren en als uitrit van de garages onder het wooncomplex.

Onlangs is hier een groene strook van gemaakt, waar nu allerlei bloemen en planten groeien. Ook de garages onder de flat zijn weggehaald, waardoor voortuintjes aangelegd konden worden. “Hier zitten mensen nu voor hun huis, waardoor de sociale controle toeneemt en ook het contact tussen buren”, zegt Diepeveen.

Cohesie

Deze ‘groene’ sociale cohesie is ook te zien aan de Alexander de Grotelaan in Kanaleneiland. Na de herinrichting van de publieke ruimte tussen de twee wooncomplexen is een deel van het groen ingericht als volkstuin. Dit was een wens van enkele bewoners. Nu liggen er een aantal bakken die aan adressen in de flats eromheen zijn gekoppeld. Er is inmiddels een wachtlijst voor deze volkstuin.

De Visie Klimaatadaptatie is hier verder te lezen. Er staat onder meer dat niet alleen de omgeving moet worden aangepast op het veranderende klimaat, maar ook dat er maatregelen genomen moeten worden om het effect te remmen. “Het klimaat verandert en we weten niet hoe snel dat gaat. Wel houden we rekening met een forse impact. We proberen daarom aan beide zijden iets te doen. Er is dus echt sprake van een groene revolutie”, aldus de wethouder.