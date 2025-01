Utrecht start campagne om bijverdienen in de bijstand makkelijker te maken

‘Het bijstandssysteem is kapot’, vinden de Gemeente Utrecht en de organisatie Collectief Kapitaal. De huidige wetgeving rondom bijverdienen naast een bijstandsuitkering levert volgens de partijen veel financiële stress op bij mensen met een uitkering. Met de campagne ‘Bestaansbalans’ moet hier verandering in komen. “De huidige participatiewet werkt vaak belemmerend in plaats van ondersteunend”, zegt wethouder Linda Voortman.



Wie een bijstandsuitkering krijgt, mag daarnaast maar beperkt bijverdienen. Verdient iemand in een maand te veel, dan wordt het verschil volgende maand ingehouden op de uitkering. De stress die dit oplevert, maakt het volgens de initiatiefnemers moeilijker om weer aan het werk te gaan. “Het kabinet zegt werk te willen stimuleren, maar volgens de huidige regels worden mensen die vanuit de bijstand aan het werk willen gestraft met ingewikkelde regels en financiële onzekerheid”, zegt de wethouder.

Buffer

Met de campagne willen de gemeente en Collectief Kapitaal, een organisatie die zich inzet tegen ongelijkheid, de stress van het bijverdienen verminderen. Door met een crowdfunding 100.000 euro op te halen, krijgen honderd willekeurige Utrechters in de bijstand een persoonlijk buffer van 1.000 euro. Als ze door bijverdiensten worden gekort op hun uitkering, krijgen ze het verschil terug uit het buffer.

Wanneer iemand in de bijstand bijvoorbeeld in januari met een bijbaantje 100 euro meer verdient dan is toegestaan, wordt in februari 100 euro ingehouden op de bijstandsuitkering. Met de Bestaansbalans gebeurt dit niet. In plaats daarvan komt de 100 euro uit het persoonlijke buffer. Die gaat dan van 1.000 naar 900 euro voor de rest van het jaar.

Aanklacht

De campagne is ook bedoeld als aanklacht. “De bijstand is kapot. Het voorziet mensen niet in een waardig bestaan”, zegt Denise Harleman, oprichter van collectief Kapitaal. “Dat is niet alleen een politiek probleem, maar het roept de vraag op: hoe willen we samenleven? Met deze samenwerking laten we zien dat het anders móet.”

De initiatiefnemers zien het bufferbudget graag onderdeel worden van de participatiewet. “We realiseren ons dat deze buffer een pleister is op groter leed, maar het is een begin om op lokaal niveau aan te tonen dat het anders kan”, aldus Harleman. “Samen bouwen we aan een systeem dat wel voor iedereen werkt.”