Utrecht start komend voorjaar proef met elektrische deelbakfietsen

Utrechters kunnen vanaf komend voorjaar gebruikmaken van een elektrische deelbakfiets. De gemeente en het bedrijf Cargoroo starten dan met een proef van twee jaar met honderd e-deelbakfietsen.

Iedereen die een deelbakfiets wil gebruiken, kan er één reserveren via de app van Cargoroo. Het slot van de fiets kan met die app geopend worden. Na het gebruik van de fiets moet die worden teruggezet op de plek waar hij is opgehaald. Gebruikers betalen een starttarief en een uur- of minuuttarief voor het gebruik van de elektrische deelbakfiets.

De bakfietsen komen vanaf de lente op vaste plekken verspreid door de stad te staan, afhankelijk van hoeveel animo er in de verschillende wijken voor is. De komende maanden kijken de gemeente en Cargoroo welke locaties het moeten worden. Daarvoor wordt onder meer via sociale media en de digitale wijknieuwsbrieven gepeild of en waar er belangstelling is voor de bakfietsen.

De gemeente ziet de elektrische deelbakfiets als gezond en duurzaam alternatief voor korte autoritten. “Deze proef past binnen het beleid van Utrecht om verschillende manieren van deelvervoer te stimuleren. Als meer mensen kiezen voor het delen van vervoermiddelen, blijft de lucht schoon en de straat rustig en veilig.”