Utrecht start met grote campagne tegen ratten in de stad

Om rattenoverlast in Utrecht tegen te gaan start deze week een grote campagne met de naam Rat in de stad, zo voorkom je dat. De gemeente werkt hiervoor samen met woningcorporaties, universiteit, Dierenbescherming en de GGD. De partijen willen de rattenpopulatie in de stad beter beheersbaar maken.

Ratten zullen nooit helemaal verdwijnen uit Utrecht, maar de overlast moet wel aangepakt worden. Wethouder Kees Diepeveen (openbare ruimte): “Door de stad schoon en gezond te houden, voorkomen we overlast van ratten. Met deze campagne willen we hierover meer bewustwording creëren.”

Samen met bewoners, ondernemers en partners wil de gemeente de overlast van ratten in de stad voorkomen. Dat moet zo veel mogelijk diervriendelijk gebeuren.

Dierenleed voorkomen

De gemeente zet vooral in op preventie, zoals het wegnemen van voedselbronnen en onderkomens van ratten. Zo roept de gemeente op om geen rommel in het park achter te laten en geen vogels te voeren. Door in te zetten op preventie wordt dierenleed voorkomen en voorkomt het de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen. In uitzonderlijke gevallen mag gif wel gebruikt worden.

Intelligente dieren

Gemma Willemsen (manager Programma’s en Lobby bij de Dierenbescherming): “De Dierenbescherming is trots op de gemeente Utrecht. Ratten zijn intelligente en sociale dieren. Hen zonder pardon opruimen, zonder de bron van de overlast eerst aan te pakken, is onnodig wreed. De inzet van de gemeente op publieksvoorlichting over een schone stad, waar ratten veel minder de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot plaag, kan veel leed voorkomen.”

Via verschillende communicatiemiddelen worden er tips gegeven hoe overlast van ratten in de openbare ruimte en in en rond het huis voorkomen kan worden. Zo is een animatie ontwikkeld over de aanpak tegen rattenoverlast, zet de gemeente sociale media in voor tips & trucs, en is via de website van de gemeente, informatie te vinden over de gezamenlijke aanpak tegen rattenoverlast. Ook komen er folders en posters in de stad.