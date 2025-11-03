Utrecht start met herinrichting van park Paardenveld

De werkzaamheden voor de nieuwe inrichting van het grasveld aan de singel bij Paardenveld in Utrecht starten op 17 november. “We maken een park voor jong en oud, om te ontspannen, te sporten, elkaar te ontmoeten en te genieten van de natuur”, schrijft de gemeente Utrecht.

Het park is vooral op zomerdagen in trek bij veel Utrechters. Door de ligging aan het noord-westen van de Binnenstad verdwijnt de zon pas laat achter de huizen. Tot een paar jaar geleden zat er ook de horecagelegenheid ROOST in een tijdelijk paviljoen.

Wat nu alleen een grasveld is, moet volgens de gemeente de allure van een stadspark krijgen. vernieuwde park komen twee wandelpaden: één langs het water en één langs de gebouwen. Bezoekers kunnen straks plaatsnemen op nieuwe stoelen, banken en een zitrand, en ook een nieuw speeltoestel krijgt een plek. “Het park is straks geschikt voor verschillende activiteiten, zoals picknicken, zonnebaden, zitten of spelen”, aldus de gemeente.

Het park wordt bovendien groener en klimaatbestendig, met elf nieuwe bomen en een inrichting die bestand is tegen zowel hevige regenbuien als droge periodes. De hele dag door zijn er zon- en schaduwplekken te vinden.

Het park loopt straks vanaf het water tot aan de gevels. Ook het deel van de Nieuwekade tot aan de Kroonstraat wordt vergroend en maakt deel uit van het vernieuwde park.

Minder parkeerplekken, meer ruimte voor groen

De Jeu de Boulesbar krijgt meer ruimte voor een terras langs de gevel. Om plaats te maken voor groen, wandelruimte en fietsparkeerplaatsen verdwijnen zes parkeerplekken aan de Nieuwekade en acht aan de straat Paardenveld.

Tijdens de werkzaamheden blijft de Jeu de Boulesbar bereikbaar, maar het park zelf is tijdelijk niet toegankelijk. De werkzaamheden duren naar verwachting tot maart 2026. Vanaf het voorjaar van 2026 is het vernieuwde park weer open voor publiek.

“Park Paardenveld is nu nog erg stenig en geen volwaardig stadspark”, zegt de gemeente. In 2023 werden er al parkeervakken en verhardingen verwijderd, maar nu wordt ook het groen uitgebreid.