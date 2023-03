Utrecht start met opstellen van tien locatieprofielen voor evenementenlocaties in de stad

Gemeente Utrecht start met het opstellen van tien locatieprofielen voor evenementen in Utrecht. Dit plan ligt er al sinds begin 2020, maar werd uitgesteld vanwege corona. Het doel van de locatieprofielen is dat organisaties aan de hand daarvan weten welke locatie geschikt is voor welk evenement. Zo wordt onder meer gestart bij het Domplein, Griftpark en Wilhelminapark.

Bij de locatieprofielen wordt gekeken naar het aantal, omvang en duur van evenementen in een jaar, muziekgeluid, ecologie, erfgoed en bereikbaarheid. Daarnaast is voor omwonenden en belanghebbenden duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor evenementen in hun omgeving. De profielen zijn ook een leidraad bij het verlenen van vergunningen door de gemeente. “Met het opstellen van kaders voor bovengenoemde onderwerpen willen we zorgen voor een betere balans van leefbaarheid en levendigheid op de plekken waar nu in verhouding zowel weinig als veel evenementen plaatsvinden”, zo is in een raadsbrief te lezen. “Daarbij beogen we een betere spreiding van evenementen over de stad waardoor we de waarde van evenementen voor Utrecht vergroten. Meer aandacht voor gezondheid, duurzaamheid, inclusie en toegankelijkheid van evenementen is hierbij van belang.”

Volgens het college van B&W zijn er tien locaties gekozen op basis van de participatiebijeenkomsten in 2018 en 2019, de inspraak op de concept-locatieprofielen in 2020, de aantallen en omvang van evenementen op deze locaties, ecologische en archeologische waarde en de ervaringen bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit laat onder andere zien dat er momenteel op verschillende locaties onvoldoende kaders zijn om duidelijkheid te geven aan omgeving en organisatoren.

Locaties

Het Domplein, Griftpark en Stadhuisplein zijn drie locaties waar het aantal evenementen verhoudingsgewijs hoog is. “Dit, in combinatie met het reguliere gebruik van de locatie, vraagt aandacht voor de balans van leefbaarheid en levendigheid. Ook kan invulling gegeven worden aan de omgevingsvisie binnenstad door evenementen op deze locaties beter te spreiden.”

Het Julianapark, Park Lepelenburg en Wilhelminapark zijn drie rijksmonumenten met veel groen en een belangrijke ontmoetingsfunctie voor de buurt. “Op deze locaties dienen de locatieprofielen bij te dragen aan het behoud van de verschillende kwaliteiten van een plek. Voor het Wilhelminapark specifiek geldt dat het bijzondere karakter van het park als rijksmonument en de uitkomst van de daarover lopende gerechtelijke procedure wordt meegenomen in het op te stellen locatieprofiel.”

Dan nog Lucasbolwerk. In de raadsbrief staat: “Een locatieprofiel voor het Lucasbolwerk dient bij te dragen aan de balans tussen levendigheid en leefbaarheid van het omliggende gebied, waarbij verbinding wordt gelegd met de aanpak Nobelstraat.“ Park Transwijk is de volgende locatie waar het aantal grote evenementen de afgelopen jaar is toegenomen. “Een locatieprofiel hier dient kaders te stellen aan de cumulatie van evenementen om duidelijkheid te geven aan omwonenden van deze locatie die, met de komst van de Merwedekanaalzone, ook een steeds prominentere recreatieve functie zal krijgen.”

Als laatste worden Maximapark en Recreatiegebied Strijkviertel genoemd, twee locaties in ontwikkeling waar de afgelopen jaren zowel woningen als evenementen zijn toegevoegd maar waar ook de levendigheid verder versterkt kan worden door het faciliteren van passende evenementen.

Participatie

Het college van B&W betrekt nieuwe bewoners, organisatoren en andere belanghebbenden bij de participatie. Het college streeft ernaar om eind 2023 een voorstel aan de raad voor te leggen met betrekking tot het opstellen van de locatieprofielen.