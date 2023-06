Utrecht start pilot en gaat speedpedelecs toestaan op fietspad

De gemeente Utrecht start een pilot en gaat bestuurders van speedpedelecs de keuze geven om op het fietspad of de rijbaan te rijden. De speedpedelec, een snelle elektrische fiets die trapondersteuning geeft boven de 25 kilometer per uur en maximaal 45 kilometer per uur kan, is nu niet toegestaan op de Utrechtse fietspaden. De pilot start op 1 juli en duurt twee jaar.

Voor speedpedelecs gelden nu nog de regels voor bromfietsen, wat betekent dat zij op het bromfietspad moeten rijden. Als er geen bromfietspad is, moet de snelle fiets op de rijbaan rijden op wegen met een maximumsnelheid tot 50 kilometer per uur. Volgens de gemeente Utrecht voelen bestuurders van speedpedelecs zich kwetsbaar op de rijbaan ten opzichte van (vracht)auto’s, motoren en brommers.

De gemeente Utrecht liet eerder weten dat ze het gebruik van de speedpedelec daarnaast wil stimuleren als duurzame mobiliteitsoplossing. “Het grote verschil met snorfietsen is dat speedpedelecs fysieke inspanning van de bestuurder vergen, geen schadelijke stoffen uitstoten, minder massa hebben en minder ruimte innemen op het fietspad . Een speedpedelec is daarmee een gezonde en actieve vorm van mobiliteit en een duurzaam alternatief voor de auto”, aldus het Utrechtse college van burgemeester en wethouders.

Pilot

Uit onderzoek van verkeerskundig adviesbureau DTV Consultants blijkt dat het gebruik van de speedpedelec gestimuleerd kan worden door de bestuurder van een speedpedelec keuzevrijheid te geven tussen gebruik van de rijbaan of van het fietspad. Daarom start de gemeente Utrecht op 1 juli een pilot om onder voorwaarden deze keuzevrijheid te bieden aan bestuurders.

Een van de voorwaarden is dat de eigenaar van een speedpedelec een ontheffing moet aanvragen bij de gemeente Utrecht, om op de fietspaden te mogen rijden. “Bij de aanvraag drukken we de bestuurder van de speedpedelec op het hart dat ze zich – als gast – netjes moeten gedragen op het fietspad. Dat betekent snelheid aanpassen aan de andere fietsers om de pilot tot een succes te maken”, aldus het college.

De handhaving gaat dan ook controleren op het wel of niet hebben van een ontheffing. Indien zonder ontheffing met een speedpedelec op het fietspad wordt gereden, kan dit leiden tot een verkeersboete. Daarnaast geldt de wettelijke maximumsnelheid van 30 kilometer per uur op het fietspad. Als de bestuurder van een speedpedelec harder wil rijden, dan kan dat op de rijbaan.

Evaluatie

De pilot start op 1 juli en duurt twee jaar. Uit vergelijkbare, lopende pilots in Rotterdam en Amersfoort blijkt dat het gevoel van verkeersveiligheid gelijk blijft voor speedpedelecs en andere fietspadgebruikers. “We evalueren halverwege en richting einde van de pilot en vragen de bestuurders van speedpedelecs en andere fietspadgebruikers naar hun ervaringen met enquêtes. Daarnaast houden we de meldingen en informatie bij over ongevallen met speedpedelecs.”