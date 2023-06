Utrecht start proef om waterkwaliteit in Veldhuizerplas in Vleuten-De Meern te verbeteren

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) start een proef om de waterkwaliteit in de Veldhuizerplas in Vleuten-De Meern te verbeteren. Met de zogenoemde WaterQi, een techniek om de kwaliteit te verbeteren, moet het water schoner en helderder worden met een kleinere kans op blauwalgen.

In de Veldhuizerplas komt jaarlijks blauwalg voor, een bacterie die giftige stoffen produceert waar mensen en dieren ziek van kunnen worden. Problemen met blauwalg zijn niet makkelijk aan te pakken. Met een proef met de WaterQi willen het waterschap, de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht dit toch proberen. De proef loopt van eind juni tot en met eind oktober 2023.

Techniek

De WaterQi wordt geplaatst in een zeecontainer bij de Heldammersingel. In het apparaat zit een pomp die extra zuurstof in het water brengt via heel kleine luchtbelletjes. Hierdoor komt het water in beweging en wordt het zuurstofrijke water verder verspreid. Dit stimuleert de natuurlijke zuiverende processen in het water. De vrijgekomen afvalstoffen worden opgevangen en verwijderd. Op deze manier moet het water schoner en helderder worden met een kleinere kans op blauwalgen.

Kwaliteit

Het waterschap gaat maandelijks watermonsters afnemen om te kijken hoe de waterkwaliteit zich ontwikkelt. Op basis van eerdere ervaringen met de WaterQi verwacht het waterschap dat het water in de plas schoner wordt.

Dinsdag 4 juli vanaf 15.30 uur opent HDSR de proef op de locatie, waarbij iedereen welkom is.