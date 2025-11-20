Utrecht start strooiseizoen met eerste preventieve ritten

In Utrecht zijn woensdagavond voor de eerste keer dit najaar weer strooiwagens de weg opgegaan. Lichte vorst in combinatie met regen zorgde voor kans op gladheid in de stad. Daarom werd op verschillende bruggen preventief zout gestrooid.

Vanaf 21.30 uur gingen de strooiwagens van de gemeente de weg op. De laatste keer dat dit gebeurde, was op 12 maart.

Het gladheidsseizoen loopt ongeveer van 1 november tot halverwege april. Op 18 oktober vond de jaarlijkse vlootschouw plaats. Medewerkers van de gemeente nemen dan een kijkje bij de twee bedrijven die de gladheidsbestrijding uitvoeren en rijden alle strooiroutes nog eens na.

Komende nachten

De komende nachten daalt de temperatuur opnieuw onder de nul graden. Afhankelijk van de neerslag wordt bepaald of er opnieuw gestrooid wordt.

De gemeente Utrecht houdt dit onder andere via de laatste weersinformatie, meetpunten in de stad en meldingen van inwoners in de gaten. Ook geeft de gemeente online tips voor het voorkomen van gladheid rond huis en werk.