Utrecht start vanaf 1 juli proef met handhaven op seksuele intimidatie in het openbaar

De gemeente Utrecht start vanaf 1 juli een proef met handhaving op seksuele intimidatie in het openbaar. De pilot gaat in op de datum dat seksuele intimidatie in het openbaar landelijk strafbaar wordt gesteld.

Veel mensen, voornamelijk vrouwen, voelen zich onveilig door seksueel intimiderend gedrag, stelt de gemeente. Ook zouden slachtoffers ervan hun gedrag aanpassen, bijvoorbeeld door bepaalde straten te ontwijken of zich anders te gaan kleden.

Vanaf 1 juli is seksuele straatintimidatie echter landelijk strafbaar, wat inhoudt dat slachtoffers aangifte kunnen doen. Niet alleen seksuele intimidatie op straat, in het openbaar vervoer en in publiek toegankelijke gebouwen wordt verboden, maar ook op publieke websites en sociale media.

Pilot

Op het moment dat seksuele intimidatie strafbaar is gesteld, begint in Utrecht een pilot met handhaving ervan. Met de proef wordt gekeken of handhaving door boa’s mogelijk en effectief is. Er wordt een speciaal team opgesteld dat getraind wordt en de bevoegdheid krijgt om te handhaven op seksuele intimidatie.

Boa’s kunnen een proces-verbaal opstellen dat vervolgens wordt beoordeeld door het Openbaar Ministerie en wordt getoetst door de rechter.

Norm stellen

Burgemeester Sharon Dijksma: “Met de komst van de nieuwe wet wordt duidelijk een norm gesteld: seksuele straatintimidatie kan niet en is enorm vernederend of kwetsend voor degene die het overkomt. Utrecht heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor de strafbaarstelling en ik ben blij dat we hiermee, in combinatie met handhaving door onze boa’s nieuwe instrumenten hebben om daders aan te pakken en slachtoffers te beschermen.”