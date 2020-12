Utrecht start vuurwerk-inleveractie: geen boete of strafblad

Utrechters kunnen volgende week straffeloos vuurwerk inleveren bij de gemeente. Er is dit jaar een landelijk vuurwerkverbod, maar naast legaal vuurwerk mag er ook illegaal vuurwerk ingeleverd worden.



De burgemeesters van Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht vinden het belangrijk dat iedereen vuurwerk tot 25 kilo kan inleveren, zonder consequenties. De gemeenten zorgen, samen met specialistische bedrijven, voor een veilige afvoer en vernietiging van het ingezamelde vuurwerk.

Veilige afvoer

Alle typen vuurwerk kunnen ingeleverd worden. Ook zwaar vuurwerk dat al voor het vuurwerkverbod illegaal was. Een gespecialiseerd bedrijf neemt het vuurwerk in, slaat het tijdelijk op en vervoert het naar een locatie waar het vernietigd wordt.

Vanwege veiligheidsaspecten vragen de gemeenten iedereen lopend of met eigen vervoer te komen. Het is niet toegestaan met het openbaar vervoer naar een inleverlocatie te komen.

Straffeloos

Het inleveren van het consumentenvuurwerk of ander illegaal vuurwerk kan straffeloos in het kader van de pardonregeling, zoals door ministerie van Jusititie en Veiligheid eerder op vrijdag is gecommuniceerd.

Wanneer inleveren?

Woensdag 23 december

10.00-13.00 Afvalscheidingsstation Tractieweg (Bedrijventerrein Cartesiusweg)

15.00-17.00 Afvalscheidingsstation Lunetten

Donderdag 24 december

10.00-12.30 Afvalscheidingsstation Tractieweg (Bedrijventerrein Cartesiusweg)

13.30-15.30 Afvalscheidingsstation De Stits Leidsche Rijn Vleuten – De Meern