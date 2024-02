Utrecht steekt geld in ‘doorfietsroute’ tussen Lage Weide, Nieuwegein en Houten

De fietsroute tussen Lage Weide, Nieuwegein en Houten moet de komende tijd flink verbeterd worden. De deelnemende gemeentes willen op deze manier fietsen aantrekkelijker maken, waardoor mensen de auto vaker laten staan.

De route loopt in Utrecht vanaf Lage Weide over de kruising met de Niels Bohrweg over de Atoomweg en Elektronweg naar het Amsterdam-Rijnkanaal. De route volgt de westelijke oever van het kanaal tot de gemeentegrens met Nieuwegein.

Hoewel een groot gedeelte van de route al in goede staat is, kan de situatie voor fietsers op verschillende punten nog beter worden. Zo wil de gemeente de fietspaden waar mogelijk verbreden tot vier meter. Ook moet het fietsbruggetje bij de Oude Vleutenseweg langs het Amsterdam-Rijnkanaal verbreed worden, moet de verkeerssituatie bij de uitrit van de aluminiumfabriek Nedal veiliger worden en komt er een fietsstraat bij de ingang van de busremise Westraven. Aansluitende fietswegen moet ook beter aansluiten op de doorfietsroute.

De werkzaamheden worden niet van vandaag op morgen uitgevoerd, daar staat nog twee jaar voor op de planning. De gemeente heeft meer dan 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de werkzaamheden, de provincie Utrecht trekt ook de portemonnee en dekt 65 procent van de kosten.