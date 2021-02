Utrecht stelt 800.000 euro beschikbaar voor jongeren; hoe beleven zij eigenlijk deze tijd?

Goed nieuws voor Utrechtse jongeren: er is 800.000 euro beschikbaar om hen in deze coronatijd te ondersteunen. Het geld is bestemd voor initiatieven die helpen om een beetje perspectief te bieden. Dat is hard nodig, want jongeren worden hard geraakt door de crisis. Ze zitten in een belangrijke levensfase, waarin ze moeten kunnen groeien, experimenteren en sociale contacten opbouwen. Wethouder Eelco Eerenberg heeft zich de afgelopen maanden hard voor gemaakt voor extra steun voor jongeren. We spraken met de Utrechtse jongeren Anissa, Ramon en Hacer. Wat merken zij van de coronacrisis, en waar hebben zij behoefte aan?

Het is tekenend voor deze tijd: het liefst hadden we met de 18-jarige Anissa, de 22-jarige Ramon en 17-jarige Hacer in de stad afgesproken. Maar dat gaat niet. Blijf zo veel mogelijk thuis en beperk je contacten. Dus we deden het met videobellen.

De geboren Overvechter Anissa zit – ondanks corona – niet veel stil. Ze studeert bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam en heeft ook nog meerdere baantjes. Ze zit achter de kassa bij de Jumbo en geeft huiswerkbegeleiding. “Ja, mijn dagen zijn nog steeds druk, maar het gaat natuurlijk allemaal wel anders. Vooral op mijn studie heeft corona heel veel invloed.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Net als de twee andere studenten Hacer en Ramon krijgt Anissa digitaal les. Ze vertelt: “Ik had het nooit gedacht, maar als dit over is, ga ik met een brede glimlach elke ochtend vroeg de trein pakken om naar de collegebanken te gaan. Voor nu gaat dat helaas niet. Dat is erg jammer. We krijgen veel minder les, maar de eisen blijven net zo hoog. Dat heeft wel effect op mijn welzijn.”

Ontmoeten

Dat studie belangrijk is, beamen ook Hacer en Ramon. Hacer woont ook in Overvecht en studeert Sociaal Werk aan het ROC. “We hebben natuurlijk alweer maanden alleen online les. Ik merk dat mijn concentratie gewoon veel minder is, je raakt sneller afgeleid.” Ramon, woonachtig in Lunetten en student Social Work aan de Hogeschool Utrecht, vult aan: “Het gaat gelukkig goed op school, maar de motivatie vasthouden is een uitdaging. Als je in de collegezaal zit houd je beter je hoofd erbij, nu kan ik in principe gewoon in bed blijven liggen. Het is mooi dat de technologische mogelijkheden online les mogelijk maken, maar het is wel pittiger.”

‘We moeten echt perspectief kunnen bieden’

Los van onderwijs is er iets wat misschien wel net zo belangrijk is aan hun studie: het is dé plek waar ze mensen ontmoeten. En juist het ontmoeten van andere mensen is belangrijk voor jongeren die hun plek in de maatschappij aan het bepalen zijn. Alle drie zijn ze het er over eens: het ontbreken van sociale contacten op school is een groot gemis. Daar komt ook nog eens bij dat alle andere plekken waar ze vrienden ontmoeten en waar ze leuke dingen doen ook gesloten zijn. Sporten is een stuk lastiger, winkelen is onmogelijk en even naar de bioscoop zit er ook niet in.

Perspectief

De roep om oog te hebben voor jongeren in deze coronacrisis klinkt steeds luider. Wethouder Eelco Eerenberg maakt zich er al langer hard voor. “In het najaar, zo rond november, begonnen we steeds beter te zien dat de coronacrisis heftige impact heeft op jonge Utrechters. Ik ben toen op landelijk niveau met andere bestuurders om tafel gaan zitten om te kijken wat we voor hen konden doen. We moeten echt perspectief kunnen bieden.”

Perspectief is inderdaad een woord dat vaak gebruikt wordt. Anissa haakt erop in: “Het voelt soms of je ontwikkeling stilstaat. We hebben een leeftijd waarin we zoekende zijn, dingen willen uitproberen, een identiteit moeten vormen. Dat vraagt om een stukje spontaniteit, een periode waarin we ook fouten mogen maken. Dat is nu juist heel lastig, en we weten niet hoe lang het nog gaat duren.”

Hacer vertelt: “Ik heb veel minder sociale contacten dan voorheen. Vroeger gingen we lekker de stad in, beetje shoppen, even wat drinken en nieuwe mensen leren kennen. Dat is er niet meer. Ik zie hier ook de gevolgen op straat in Overvecht; er zijn veel minder jongeren op straat die samen leuke dingen doen, omdat mensen zo min mogelijk contacten moeten hebben. Er is heel weinig ruimte voor ontmoeting.”

‘Juist door te bewegen hou je jezelf ook mentaal sterk’

Ramon gaat verder: “Nu met de avondklok, na het studeren moeten vrienden van mij ook nog werken, dan is geen tijd meer om even af te spreken. Ook doe ik zelf graag aan sporten, maar de gyms zijn gesloten. Juist door te bewegen hou je jezelf ook mentaal sterk. Natuurlijk kun je in het park wel wat oefeningen doen, maar teamsporten als voetbal en basketbal dan weer niet. Ik zie ook echt om mij heen dat mensen eenzaam kunnen worden, door het veel alleen thuiszitten. Dat moeten we zien te voorkomen.”

Wethouder Eerenberg kent de verhalen van Anissa, Hacer en Ramon. Hij heeft afgelopen weken met tal van andere jongeren gesproken. “Wat ik veel hoorde was dat ze elkaar weer willen ontmoeten. Gewoon ‘weer chillen met mijn matties’ hoorde ik een paar keer. Dat begrijp ik goed. Ik zie ook al mooie initiatieven, ik weet dat Anissa en Hacer helpen met huiswerkbegeleiding in het buurthuis. Maar er zijn ook FIFA-toernooien georganiseerd en andere sportevenementen.”

800.000

Vandaag kwam er ook goed nieuws naar buiten. Om nog meer te kunnen organiseren en om meer perspectief te bieden stelt Utrecht 800.000 euro beschikbaar. Eerenberg vertelt: “Daarvan wordt 300.000 euro gebruikt voor jongerenwerk, dat is echt heel belangrijk in Utrecht. Jongerenwerk Utrecht, JoU doet heel mooi werk in de stad. De overige 500.000 euro kan gebruikt worden door jongeren om activiteiten te organiseren. Dat kan van alles zijn op het gebied van sport, vrije tijdbesteding of cultuur. Alle plannen zijn welkom.”

Hacer weet wel wat ze gaat doen als corona voorbij is. Lachend vertelt ze: “Eerst maar even shoppen, dat online winkelen is niks voor mij.” Maar ze benadrukt ook: “Tot die tijd is het goed dat er ook ruimte is om elkaar te ontmoeten. Zoals een plek voor meiden in Overvecht om samen te komen, om te sporten, zingen en dansen.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Ramon ziet ook mogelijkheden in meer sportactiviteiten: “We weten niet precies hoe lang dit nog duurt. Het is goed om na te denken hoe we dus op een slimme manier sport mogelijk kunnen maken in parken. Een goed voorbeeld is het faciliteren van buitenfitness of het plaatsen van calisthenics toestellen.” Anissa: “Ja ik merk ook dat er behoefte is aan buitenactiviteiten. In Overvecht organiseren we bijvoorbeeld al Urban Street Games, sport en spelletjes waardoor we toch weer even samen kunnen zijn op een verantwoorde manier.”

Deze drie Utrechtse jongeren ondervinden – net als alle andere inwoners – dagelijks de gevolgen van de coronacris. Maar ze geven aan dat ze vooral willen kijken naar wat er wel kan, ze willen positief blijven en daarbij ook andere helpen.

Wethouder Eerenberg ziet dat meer in de stad. “Winnaars van eerdere FIFA-toernooien in de stad zijn nu ambassadeurs geworden die ons helpen om weer andere jongeren te bereiken. Recent hoorde ik nog een plan van iemand om digitale gesprekken te organiseren tussen jongeren die elkaar juist nog niet kennen, zodat ze op die manier ook nieuwe mensen ontmoeten. Het is onze taak om samen met de jongeren perspectief te bieden. Voor elke Utrechtse jongere, in elke wijk die onze stad rijk is. En niet alleen om deze tijd goed door te komen, maar ook de periode na corona.”