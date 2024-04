Utrecht stelt nu formeel voor om sekswerk thuis te legaliseren

Het was al langer bekend dat de gemeente Utrecht thuiswerken voor sekswerkers wil legaliseren, nu ligt het formele voorstel er ook. De gemeenteraad moet nog stemmen over het plan van het college van B&W. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het thuiswerken.

Dat een meerderheid van de gemeenteraad voor het idee van thuiswerken is, werd vorig jaar al duidelijk toen erover gestemd werd. Nu ligt ook de formele wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor en is bekend welke voorwaarden ermee gemoeid zijn.

De belangrijkste voorwaarden waaraan sekswerkers moeten voldoen en die het college in de APV opgenomen wil zien, zijn: per woning mag één bewoner sekswerk verrichten. Deze inwoner moet dan al wel 3 maanden op dat adres staan ingeschreven.

De verdiensten uit het sekswerk moeten volledig naar de sekswerker zelf gaan. En er mag geen sprake zijn van bemiddeling door derden. De sekswerker mag dagelijks tussen 06.00 en 01.00 uur klanten thuis ontvangen. Met het oog op de ‘onafhankelijkheid en zelfredzaamheid’ van sekswerkers geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. Het gaat vooralsnog wel om een proef van drie jaar.

Proef drie jaar

Thuissekswerk gebeurt ook nu al in Utrecht en leidt niet tot grote overlast voor omwonenden. Het mag echter nog niet. Het legaliseren komt onder meer voort uit onderzoek en advies van de Commissie Sorgdrager.

Er is op dit moment te weinig ruimte in Utrecht voor sekswerkers om hun beroep veilig en goed te kunnen uitoefenen. Na de sluiting van de werkplekken aan de Hardebollenstraat en het Zandpad werd er wel jaren gewerkt aan het plan voor prostitutiezone Het Nieuwe Zandpad. Dat is echter niet geslaagd. Het college van B&W vroeg daarom om advies bij voormalig minister Winnie Sorgdrager. In het rapport met adviezen stond onder meer de mogelijkheid om thuiswerken voor sekswerkers legaal te maken.

Naast het vaststellen van de voorwaarden in de APV in de gemeenteraad, moet ook het omgevingsplan worden aangepast om thuissekswerk te legaliseren. Een voorstel hiervoor stuurt het college van B&W rond de zomer naar de gemeenteraad. Bij een positief besluit, kan het thuiswerken beginnen.

Reactie wethouder

Eelco Eerenberg, wethouder Volksgezondheid: “Sekswerk is een legaal beroep waarvoor op een veilige manier ruimte moet zijn in Utrecht. Sekswerkers wachten al lang op meer legale mogelijkheden om hun beroep uit te oefenen in de stad. We hebben veel gesprekken gevoerd en geluisterd naar sekswerkers en allerlei andere betrokkenen. Het wettelijk toestaan dat iemand sekswerk vanuit de eigen woning verricht, geeft de sekswerker de erkenning een legaal beroep te hebben. Hiermee wordt de drempel verlaagd voor het melden van misstanden, waardoor het sekswerk veiliger wordt.”