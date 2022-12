Utrecht stemt op de top 2000: Queen terug bovenaan, Danny Vera zakt naar plek drie

De Top 2000 is weer gestart en ook dit jaar zal Bohemian Rhapsody als laatste nummer voor de jaarwisseling te horen zijn. Utrechters stemden weinig afwijkend: ook hier staat het nummer van Queen bovenaan. De band wisselde van plek met Danny Vera, die nu derde staat met Rollercoaster. De Utrechtse MEAU was dit jaar met 1088 plekken één van de artiesten in de lijst die het meeste steeg.

De Eagles staan in Utrecht op de tweede plek met Hotel California. De Utrechtse top drie is dit jaar daarmee nagenoeg hetzelfde als de landelijke top drie. Pearl Jam, die vorig jaar nog tweede stonden met Black, is dit jaar verdwenen uit de top tien. Ook Procol Harum valt uit de top tien. Hun nummer A Whiter Shade of Pale kreeg vorig jaar veel stemmen, als eerbetoon aan Peter R. de Vries. Pink Floyd was dit jaar heel populair onder Utrechters: maar liefst drie nummers van de band staan in de top tien.

Utrechtse artiesten

Wim Sonneveld is ook dit jaar de hoogst genoteerde Utrechtse artiest in de lijst met Het Dorp, dat op plek 56 belandde. Daarna volgt Kensington op plek 82 met Sorry. De band is wederom de Utrechtse hofleverancier in de Top 2000 met maar liefst elf noteringen. Claudia de Breij valt uit de top honderd naar plek 109 met Mag ik dan bij jou. Ze heeft dit jaar met Mis je zo graag, dat ze in 2016 samen maakte met Waylon, wel een nieuw nummer in de Top 2000. Kyteman, ook bekend als Colin Benders, staat dit jaar op plek 177 met Sorry. Herman van Veen staat dit jaar met drie nummers in de Top 2000 en ook Henk Westbroek is natuurlijk weer te vinden in de lijst.

Meau Hewitt, ofwel MEAU, scoorde vorig jaar met haar debuut Dat heb jij gedaan meteen een hit en belandde in de Top 2000. Dit jaar steeg ze maar liefst 1088 plekken, naar plek 210. Daarmee staat ze op de vijfde plek van de artiesten die dit jaar het meest stegen in de lijst.